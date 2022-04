Des roches indiquent une « origine violente » de Mars, selon une étude

L’origine de Mars est quelque chose qui échappe encore à de nombreux scientifiques, mais une nouvelle étude indique la possibilité que la planète rouge soit née à une époque très troublée de l’histoire de l’espace.

Selon des chercheurs de l’Arizona State University, la présence de soi-disant « roches d’ignimbrite » dans et autour de régions telles que Jezero Crater et Gusev Crater sont des indications d’un fort événement explosif dans les premiers jours du principal voisin de la Terre.

A gauche, une image prise par le rover Spirit, montrant les supposées roches ignimbrites. A droite, les mêmes rochers, dans un parc volcanique ici sur Terre. Ce type de roche pourrait être lié à une origine violente de Mars (Image : HiRise/Google Maps/Reproduction)

L’équipe dirigée par Steve Ruff, un scientifique de l’École d’exploration de la Terre et de l’espace de l’Université, a utilisé les données recueillies lors des différentes missions sur Mars, passées et présentes. Dans ces dossiers, l’équipe a trouvé des amas rocheux et une sédimentation riche en olivine, un type de minéral formé de silicates de magnésium et de fer (Mg, Fe)₂SiO₄, pour les chimistes de service).

Ces sédimentations, soupçonne l’équipe, pourraient être des ignimbrites, un type de roche sédimentaire ignée – une façon élégante de dire qu’il s’agit de roches qui se forment après des événements cataclysmiques très tumultueux, tels que l’explosion d’une caldeira volcanique.

« Il existe de nombreuses idées sur l’origine des amas de roches riches en olivine qui couvrent de grandes parties d’une région de Mars connue sous le nom de Nili Fosse, qui comprend Jezero Crater », a déclaré Ruff. « Ce débat dure depuis près de 20 ans. »

Jezero Crater, vous vous en souvenez peut-être, est le point de mission du rover persévérance, de la NASA. Le véhicule populaire de la taille d’une voiture a échantillonné des carottes de roche dans la région pour trouver des signes de vie ancienne (le cratère était autrefois un immense lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années). Cependant, leur étude finira peut-être aussi par nous amener à mieux comprendre l’origine de Mars.

Plus loin, les explorations précédentes – notamment du vieux rover esprit, il y a 16 ans – indiquent la présence de roches riches en olivine dans d’autres régions des Nil Fossae, certaines même loin du cratère de Jezero. Cette présence de roches aussi spécifiques n’a jamais été étudiée de manière connexe, mais l’équipe de l’Université de l’Arizona pense qu’elles se sont formées de manière similaire.

Ruff explique que lors de l’analyse des images prises par Spirit, lui et son équipe ont identifié les pierres avec une texture différente des autres. Après avoir consulté des bibliothèques en ligne, ils ont trouvé des images de roches sur Terre et trouvé des exemples très similaires dans des régions de forte activité volcanique ici, les amenant à émettre l’hypothèse d’une relation entre l’activité volcanique sur Mars et la disponibilité et l’affichage de roches riches en olivine. Autrement dit, ce sont peut-être des ignimbrites.

« C’était notre moment ‘Eureka' », raconte le chercheur. « J’ai vu les mêmes textures dans les roches du cratère Gusev que j’ai vu des roches volcaniques spécifiques ici sur Terre. Imaginez un nuage de gaz gris chauds et presque fondus au niveau de la surface, traversant l’environnement sur des dizaines de kilomètres et s’accumulant en couches qui atteignent des centaines de mètres d’épaisseur en quelques jours seulement.

Après des semaines ou des mois, les ignimbrites se refroidissent, affichant des motifs visuels connus sous le nom de « connexions de refroidissement ». Ces fractures rocheuses se forment grâce à la contraction des cendres. Ici sur Terre, des régions allant de la Sicile en Italie au parc national de Yellowstone aux États-Unis ont ces mêmes roches disposées dans diverses zones – grâce à l’activité volcanique qui a eu lieu il y a des millions d’années, dans le cas de Yellowstone.

Mars, en revanche, abrite le plus grand volcan du système solaire – Olympe Mons – il faut donc s’attendre à ce que des roches volcaniques apparaissent. Bien que les ignimbrites ne soient présentes que dans des régions spécifiques (à notre connaissance, du moins : Mars est assez vaste), on soupçonne d’autres gisements dans d’autres régions – tous, cependant, avec des preuves de formation très ancienne, dans le premier milliard d’années de la Terre planète rouge.

Si le soupçon est confirmé, nous aurons une meilleure compréhension de l’origine de Mars, ce qui nous aidera dans les études géologiques qui retracent la chronologie de la formation de la planète rouge. Toutes les informations sont disponibles dans la revue scientifique icare.

