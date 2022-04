Parce que la nouvelle hépatite aiguë ne touche que les enfants

La raison pourrait être immunitaire, indirectement liée à la pandémie de Covid, puisque l’hypothèse est de plus en plus concrète qu’à la base des cas il y a une plus grande susceptibilité des enfants aux infections à adénovirus.

La nouvelle et encore mystérieuse série de cas d’hépatite aiguë chez l’enfant pourrait être liée à une infection à adénovirus, ce qui expliquerait également pourquoi le phénomène n’est observé que chez les sujets pédiatriques. Les adénovirus, en particulier, sont des virus à ADN classés selon les trois principaux antigènes présents dans la capside (exon, penton et fibre), ou la capsule protéique qui contient l’acide nucléique : ceux capables d’infecter l’homme sont répartis en 7 espèces (A à G) et 57 sérotypes différents, chacun associé à des conditions cliniques différentes.

L’adénovirus comme cause possible d’hépatite

Selon des enquêtes actuellement en cours au Royaume-Uni, une infection à adénovirus F41 (espèce F de sérotype 41) a été découverte chez un pourcentage élevé d’enfants répondant à la définition de cas actuelle d’hépatite aiguë sévère, virus déjà connu pour être une cause majeure de gastro-entérite virale chez les jeunes enfants, mais n’a jamais été associé à l’hépatite. Cependant, les données du laboratoire sembleraient suggérer qu’il s’agit toutefois d’une infection à adénovirus F41, également appelé HAdV-F41 (acronyme anglais de Adénovirus humain F41), être lié d’une manière ou d’une autre à la maladie.

Parce que les cas d’hépatite ne surviennent que chez les enfants

Comme indiqué, s’il est prouvé que les adénovirus sont la cause de ces hépatites aiguës, cela clarifierait pourquoi ces cas ne surviennent que chez des sujets pédiatriques. Il faut en effet tenir compte du fait que, bien que les adénovirus puissent infecter des personnes de tout âge, la plupart des infections surviennent généralement chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, avec des symptômes généralement bénins et pouvant inclure de la fièvre et des maladies des voies respiratoires ( rhume, mal de gorge et toux), mais aussi infections gastro-intestinales (diarrhée, vomissements et douleurs abdominales).

Ces infections sont plus fréquentes à la fin de l’hiver, au printemps et au début de l’été, mais depuis ces deux dernières années, en raison de la pandémie de Covid, les enfants sont épargnés par des mesures de distanciation, donc isolés de leurs pairs, ayant ainsi moins d’occasions de contracter la maladie. Maladies virales « habituelles » qui renforcent l’immunité, une exposition « retardée » à ces virus pourrait expliquer certains des symptômes ressentis par certains des jeunes patients, notamment l’inflammation du foie (hépatite) observée dans les cas graves.

La raison des cas d’hépatite aiguë chez les enfants pourrait donc être liée à quelque chose à voir avec l’immunité des enfants eux-mêmes, qui en contractant un adénovirus quelques années plus tard, peuvent être plus sensibles qu’ils ne l’auraient été lorsqu’ils étaient plus petits. Pour donner un exemple, c’est comme lorsqu’une personne contracte la varicelle ou la rougeole à l’âge adulte et peut avoir des complications beaucoup plus graves que les enfants.