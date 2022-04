Mars pourrait avoir moins d’eau que prévu jusqu’à présent

Des chercheurs de l’Université du Texas (UT) à Austin, aux États-Unis, ont développé un modèle amélioré pour une prédiction plus précise de l’écoulement des eaux souterraines sur Mars.

Mars avait plus d’eau avant le soi-disant « Late Heavy Bombing », lorsqu’un grand nombre d’astéroïdes sont entrés en collision avec la planète rouge, en plus de Vénus, de Mercure et de la Terre. Image : NASA/Divulgation

Selon les rapports, la planète rouge serait entrée en collision avec une énorme entité astrale il y a environ quatre milliards d’années. Le soi-disant « bombardement lourd tardif » fait référence à une période au cours de laquelle un nombre disproportionné d’astéroïdes seraient entrés en collision avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars.

Beaucoup de ceux qui ont frappé Mars ont entraîné le grand nombre de cratères d’impact massifs à sa surface. On pense également que l’événement a créé la plaine nord de la planète, où une partie importante du sol martien semble être littéralement coupée.

Selon des études, ce bassin contenait déjà une masse d’eau massive. « Mars avait beaucoup d’eau et il y a encore de la glace probablement avant cette collision », a déclaré Mohammad Afzal Shadab, étudiant diplômé à l’Institut Oden d’ingénierie et de science de l’UT, dont l’équipe a développé une formule mathématique très simple pour prédire la hauteur de cette nappe phréatique. feuille aurait été.

Intitulée « Estimations des taux de recharge moyens martiens à partir de modèles analytiques des eaux souterraines », l’étude a été dirigée par Marc Hesse, professeur agrégé au Département des sciences géologiques de l’UT Jackson School of Geosciences, et menée en collaboration avec Eric Hiatt, un étudiant diplômé. en doctorat de l’UT Institute of Geophysics. La recherche a également des partenaires du Centre d’habitabilité des systèmes planétaires de l’UT.

« En utilisant la transformation des coordonnées curvilignes et la dynamique de l’écoulement des eaux souterraines, nous avons développé des solutions analytiques pour un aquifère d’eau souterraine constamment non confiné sous les hautes terres méridionales de Noachian Mars (il y a 4 milliards d’années) », a déclaré Shadab.

Ils ont également utilisé les modèles pour explorer des combinaisons auto-cohérentes de recharge (précipitations) et de conductivités hydrauliques qui, bien qu’elles aient été développées il y a longtemps, sont toujours considérées par les scientifiques comme la méthode de cartographie cartésienne la plus simple.

Bien que les planètes soient de forme sphérique, personne n’a incorporé de coordonnées sphériques. Pourquoi? En termes simples, car cela nécessite des mathématiques plus complexes. « Nous avons constaté que toutes les estimations publiées précédemment pour les taux de recharge sont des ordres de grandeur en dehors de ce que le début de Mars pourrait accueillir », a ajouté le chercheur.

Fait intéressant, le modèle mathématique plus «complexe» a pu produire des analyses plus simples que les simulations précédentes. « Simple n’est pas le bon mot à utiliser. Je dirais plus élégant », a déclaré Shadab. « Et des simulations 3D sur une géométrie compliquée avec des cratères et des rebords putatifs développés par mes collaborateurs de Jackson soutiennent le modèle, montrant le même comportement. »

Shadab et l’équipe de recherche ont modélisé un océan hypothétique dans les basses terres du nord qui est connecté, ou «rechargé», par un aquifère d’eau souterraine à travers les hautes terres du sud. Les résultats ont été présentés lors de la 53e conférence sur les sciences lunaires et planétaires, qui s’est tenue le mois dernier au Texas.

