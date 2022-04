Le SLS et la capsule Orion, qui seront lancées sur la mission Artemis 1, ont quitté la plate-forme à 20h54 lundi (25), transportés par Crawler-Transporter 2, le même véhicule qui les a emmenés le 17 mars au du lancement au démarrage des tests de pré-lancement qui configurent le soi-disant test humide.

Le transporteur sur chenilles 2 (CT-2), le même véhicule qui a transporté la fusée SLS et la capsule Orion du bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) du centre spatial Kennedy à la rampe de lancement 39B, est revenu dans la nuit ce lundi 25 ) et toute la matinée du mardi (26). Image : NASA/Cory Huston

Des défaillances critiques ont empêché le test humide SLS d’avoir lieu

D’une durée estimée à environ 48 heures, les tests ont commencé le 1er avril, mais, après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier vol habité privé vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8.

Ainsi, l’essai humide a repris le lundi suivant (12), avec un achèvement prévu le mercredi (14). Cette fois, les équipes responsables ont préféré modifier les procédures, n’alimentant en hydrogène liquide et en oxygène liquide que l’étage principal, sans remplir l’étage supérieur.

Pourtant, une fois de plus, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, la répétition ayant été suspendue, dans l’espoir de reprendre, dans un premier temps, jeudi dernier (21). Après avoir publié cette date possible, la NASA a annoncé le rappel de la pile SLS + Orion vers le VAB pour procéder à une analyse minutieuse et aux réparations nécessaires sur la vanne défectueuse identifiée dans la tour de lancement mobile et une fuite d’hydrogène dans l’un des bras ombilicaux. qui relient la tour à la fusée.

Selon un communiqué de l’agence, dans les semaines à venir, les équipes travailleront au remplacement du clapet anti-retour défectueux et à l’intérieur du logement de la plaque ombilicale du mât arrière afin de localiser le point de fuite de carburant. Par la suite, des vérifications supplémentaires seront effectuées, avant de retourner à la rampe de lancement pour la reprise des essais humides.

Si tout se passe bien cette fois, le SLS, qui mesure 98 mètres de haut et pèse 2 600 tonnes, sera plus proche du lancement lors d’un voyage sans pilote de 26 jours autour de la Lune, avec la première des trois missions programmées par Project Artemis, qui vise pour ramener les humains vers notre satellite naturel.

