La lune de Jupiter peut avoir de l’eau très près de la surface

Une nouvelle étude menée par des scientifiques d’un institut de recherche privé à Palo Alto, Californie, États-Unis et publiée dans la revue Communication Naturesouligne qu’Europe, la lune de Jupiter, a de l’eau plus près de la surface qu’on ne le pensait auparavant.

La lune de Jupiter Europe contient un vaste océan d’eau liquide sous sa surface. Les scientifiques parient que cette eau pourrait être beaucoup moins profonde qu’on ne le pensait auparavant. Image : OceanicWanderer/

Les collines qui sillonnent la surface glacée de la lune jovienne indiquent qu’il y a des poches d’eau peu profondes en dessous, suscitant de l’espoir dans la recherche de vie extraterrestre, selon les chercheurs.

La recherche au Groenland a mis en lumière la possibilité

Europe a longtemps été considérée comme un point chaud de notre système solaire pour rechercher la vie en raison de son vaste océan d’eau liquide – un ingrédient clé de la vie. Selon des études antérieures, cette eau se situe entre 25 et 30 km sous la coquille glacée de la lune.

Cependant, selon des scientifiques de l’Université de Stanford, l’eau pourrait être plus proche de la surface que cela. La découverte est venue en partie par hasard, lorsque des géophysiciens étudiant une calotte glaciaire au Groenland ont regardé une présentation sur la lune Europa et ont repéré une caractéristique qu’ils ont reconnue.

« Nous travaillions sur quelque chose de complètement différent lié au changement climatique et à son impact sur la surface du Groenland lorsque nous avons vu ces petites crêtes doubles », a déclaré l’auteur principal Dustin Schroeder, professeur de géophysique à l’Université de Stanford.

Ils ont remarqué que les crêtes glacées en forme de M au Groenland ressemblaient à des versions plus petites des doubles crêtes d’Europe, qui sont la caractéristique la plus courante sur cette lune. Les doubles sommets d’Europe ont été photographiés pour la première fois par le vaisseau spatial Galileo de la NASA dans les années 1990, mais on savait peu de choses sur leur formation.

Les scientifiques ont utilisé un radar pénétrant dans la glace pour observer que les crêtes du Groenland se sont formées lorsque de l’eau est apparue à environ 30 mètres sous la surface, fracturant la calotte glaciaire.

« C’est particulièrement excitant parce que les scientifiques étudient les doubles crêtes en Europe depuis plus de 20 ans et n’ont toujours pas trouvé de réponse définitive sur la façon dont les doubles crêtes se forment », a déclaré l’auteur principal Riley Culberg, titulaire d’un doctorat. en génie électrique à Stanford.

« C’était la première fois que nous pouvions voir quelque chose de similaire se produire sur Terre et observer réellement les processus souterrains qui ont conduit à la formation des crêtes », a déclaré Culberg dans une interview à l’agence de presse AFP. « Si les doubles crêtes d’Europe se forment également de cette manière, cela suggère que les poches d’eau peu profonde ont dû être (ou sont peut-être encore) extrêmement courantes. La vie là-bas a une chance.

Les poches d’eau d’Europe pourraient être enterrées à cinq kilomètres sous la calotte glaciaire – mais ce serait toujours beaucoup plus facile d’accès que l’océan beaucoup plus profond.

La nouvelle mission de la NASA va pénétrer la glace sur la lune Europa de Jupiter

« Si ces poches d’eau se forment parce que l’eau de l’océan a été forcée à travers des fractures dans la calotte glaciaire, alors il est possible qu’elles conservent des preuves de toute vie dans l’océan lui-même », a déclaré Culberg.

Selon Schroeder, l’eau plus près de la surface contiendrait également des « produits chimiques intéressants » provenant de l’espace et d’autres lunes, augmentant la « possibilité que la vie ait un record ».

La mission Europa Clipper de la NASA, dont le lancement est prévu en 2024 et l’arrivée en 2030, disposera d’un équipement radar pénétrant dans la glace similaire à ceux utilisés par les scientifiques étudiant les doubles sommets du Groenland.

L’océan de la Lune devrait contenir plus d’eau que toutes les mers de la Terre réunies, selon le site Web Europa Clipper. « S’il y a de la vie sur Europe, elle serait presque certainement complètement indépendante de l’origine de la vie sur Terre. Cela signifierait que l’origine de la vie devrait être très facile à travers la galaxie et au-delà », a déclaré le scientifique du projet, Robert Pappalardo.

