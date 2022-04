Que sont les fléchettes, les munitions de flèches insidieuses utilisées par la Russie en Ukraine

Utilisées lors des massacres de Bucha, ce sont des munitions en acier à queue de roseau, utilisées comme obus d’artillerie lors de l’invasion russe de la ville ukrainienne.

À Bucha, des dizaines de civils ukrainiens ont été tués par des fléchettes, un type de munition en acier à queue de roseau utilisée comme obus d’artillerie par les soldats russes lors de l’invasion de la ville ukrainienne. Leur nom vient du français fléchette, qui signifie « petite flèche » ou « fléchette », et leur première utilisation dans un conflit remonte à la Première Guerre mondiale, lorsqu’elles ont été utilisées comme armes antipersonnel sur de vastes zones. A l’époque, les fléchettes étaient décrochées de l’avion, contenues dans de petits conteneurs fixés au bas du fuselage et commandés par un câble fin, alors que dans la variante utilisée par les soldats russes en Ukraine elles servaient aux tirs de chars et de campagne des fusils.

Quelles sont les fléchettes utilisées dans la guerre russo-ukrainienne

À première vue, une fléchette ne semble pas différente d’une fléchette ordinaire, mais il s’agit d’une classe de munitions hautement aérodynamique et bien plus meurtrière. Il s’agit essentiellement de projectiles très courts, en acier, avec une extrémité pointue et tranchante, tandis que l’autre extrémité a une queue lamellaire qui permet un vol stable. On pense que ce type de munition a été inventé par les Italiens, entre 1911 et 1912, mais pas nécessairement à des fins de guerre. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, ces fléchettes ont été déployées par les Français en 1914. Plus tard, pendant la guerre, le même type de munitions a également été utilisé par les Britanniques et les Allemands. En particulier, la fléchette allemande utilisée contre les Français possédait une inscription qui disait « une invention française, de fabrication allemande ».

En tant que type de munition avec un mécanisme de déploiement très simple, avec d’excellentes performances balistiques et un potentiel anti-blindage, les fléchettes ont été largement développées et intégrées dans une gamme de munitions, y compris des armes légères. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, les États-Unis les ont utilisés dans des fusils de combat de calibre 12 armés de balles chargées de fléchettes.

Comment fonctionnent les fléchettes utilisées par la Russie en Ukraine

Dans des échantillons récupérés en Ukraine, où des autopsies sont en cours sur des corps retrouvés dans des fosses communes dans la région du nord de Kiev, des pathologistes et des responsables médicaux ont déclaré avoir trouvé ces petites munitions de flèche toujours logées dans la tête et la poitrine des personnes. « Nous avons trouvé plusieurs objets très fins ressemblant à des clous dans le corps d’hommes et de femmes, ainsi que d’autres collègues de la région » Dit al Gardien Vladyslav Pirovskyi, coroner ukrainien. « LLa plupart de ces corps proviennent de la région de Bucha-Irpin« .

Des experts en armement indépendants, qui ont examiné quelques photos de ces flèches métalliques, ont confirmé qu’il s’agissait de fléchettes. Chaque tir, selon les experts, aurait pu contenir jusqu’à 8 000 fléchettes : une fois tirées, ces balles libéreraient les fléchettes suite à l’explosion d’une mèche temporisée, avant d’atteindre le sol.

Les fléchettes, entre 3 et 4 cm de long, se disperseraient ainsi dans un espace conique d’environ 300 mètres de large, depuis une hauteur de 100 mètres. Lors de l’impact avec le corps d’une victime, la fléchette peut également perdre de sa rigidité, se pliant pour prendre la forme d’un crochet, tandis que le dos de la flèche, composé de quatre ailettes, se détacherait souvent, provoquant une seconde blessure. Selon plusieurs témoins à Bucha, l’artillerie russe a tiré des coups de fléchette quelques jours avant que les forces ne se retirent de la zone fin mars. Svitlana Chmut, une habitante de Bucha, a expliqué à Poste de Washington qu’il en a trouvé plusieurs coincés dans sa voiture.

Selon Neil Gibson, un expert en armement de la firme britannique Fenix ​​​​Insight Online pour les opérations de renseignement de défense, qui a examiné des photos des fléchettes retrouvées à Bucha, expliquant que la munition de flèche insidieuse provenait d’un obus d’artillerie de 122 mm 3Sh1 déployé par les Russes. « Ceci est une autre balle peu utilisée et rarement vue – Gibson a dit sur Twitter -. C’est l’équivalent russe de la série de balles antipersonnel américaines « Beehive » (APERS)… Fonctionne comme une vraie balle d’obus, mais est pleine de fléchettes« .