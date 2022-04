Que sait-on des adénovirus qui pourraient provoquer une hépatite aiguë chez les enfants

Selon les autorités sanitaires britanniques, il s’agit d’un adénovirus appelé F41, déjà connu pour être une cause majeure de gastro-entérite virale chez les enfants, et qui pourrait être muté, déclenchant plus facilement une inflammation du foie.

Un adénovirus serait la cause possible de cas d’hépatite aiguë chez l’enfant. Un nombre croissant de preuves glanées auprès des responsables de la santé britanniques le suggèrent, où l’Agence de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré qu’une souche d’adénovirus appelée F41 (espèce F de type 41) semble être la cause la plus probable.

« Les informations obtenues grâce à nos enquêtes suggèrent de plus en plus que cette augmentation de l’apparition soudaine d’hépatites chez les enfants est liée à une infection à adénovirus – a déclaré le Dr Meera Chand, directeur des infections cliniques émergentes à l’UKHSA -. Cependant, nous étudions minutieusement d’autres causes potentielles« . Au Royaume-Uni, où une augmentation anormale des cas a été observée en peu de temps, de janvier à aujourd’hui, 114 enfants sont tombés malades et 10 ont eu besoin d’une greffe de foie. Globalement, 169 cas et un décès ont été enregistrés, alors qu’en Italie, les cas seraient au moins dix, sur un total de 17 enregistrés depuis le début de l’année.

Un adénovirus comme cause possible d’hépatite chez les enfants

Comme l’ont souligné les experts, la plupart des enfants qui contractent une infection à adénovirus ne développent pas d’inflammation du foie (hépatite), dont les cas sont extrêmement rares, mais peuvent être très graves. Des médecins et des scientifiques britanniques étudient actuellement s’il y a eu un changement dans la composition génétique du virus, ce qui pourrait plus facilement déclencher une inflammation du foie. En particulier, l’adénovirus F41, déjà connu pour être l’une des principales causes de gastro-entérite virale chez l’enfant, pourrait par exemple avoir acquis une plus grande stabilité au niveau de la capside, la structure protéique qui contient l’acide nucléique du virus, devenant ainsi plus résistant aux conditions difficiles rencontrées dans l’intestin et capable de provoquer plus facilement des états inflammatoires qui peuvent également affecter le foie.

Une autre explication possible, soulignent des spécialistes britanniques, est que les restrictions imposées lors de la pandémie de Covid ont pu conduire des enfants plus jeunes à être exposés à l’adénovirus un peu plus tard dans leur vie, entraînant une réponse « plus vigoureuse » du système immunitaire chez certains. « L’adénovirus a pratiquement disparu pendant l’épidémie de Covid, lorsque la propagation a diminué et repart à la hausseA déclaré le professeur Calum Sample, expert en maladies infectieuses à l’Université de Liverpool.

Autres causes possibles à l’étude

D’autres hypothèses sont actuellement à l’étude, notamment qu’il existerait un lien avec le Covid, qui pourrait être un déclencheur de problèmes hépatiques avec l’adénovirus. En revanche, aucun lien avec le vaccin anti-Covid n’a été identifié, aussi parce que dans aucun des cas confirmés jusqu’à présent chez les enfants de moins de 10 ans au Royaume-Uni, les enfants n’avaient bénéficié des vaccinations. Selon le Dr Chand, qui s’exprimait lors d’une session d’urgence au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) à Lisbonne lundi, les experts commencent à comprendre quelle pourrait être la cause de cette hépatite d’étiologie inconnue.

Symptômes de l’hépatite aiguë chez les enfants

Le Dr Chand a souligné que les parents et les familles pouvaient être rassurés sur le fait que les cas d’hépatite aiguë chez les enfants sont rares, et qu’une fraction des jeunes patients sont à risque de développer une insuffisance hépatique pouvant entraîner des lésions irréversibles qui ne peuvent être traitées que par une greffe de foie. . Cependant, il est important de connaître les signes de douleurs hépatiques et de contacter votre pédiatre si votre enfant ne se sent pas bien et présente un ou plusieurs des symptômes suivants :

l’enfant est anormalement fatigué

perte d’appétit

douleur abdominale

jaunissement du blanc des yeux et de la peau (jaunisse)

urine foncée

tabourets gris pâle

la peau qui gratte

douleurs musculaires et articulaires

forte fièvre

Les experts ont également déclaré que les mesures d’hygiène normales, telles que le lavage minutieux des mains, aident à réduire la propagation de nombreuses infections courantes, y compris les infections à adénovirus. Les enfants qui présentent des symptômes d’infection gastro-intestinale, notamment des vomissements et de la diarrhée, doivent rester à la maison et ne retourner à l’école ou à la garderie que 48 heures après la disparition des symptômes.