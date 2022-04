La plus grande lune du système solaire, Ganymède « assombrit » une partie de Jupiter sur une nouvelle photo

La NASA a partagé sur son profil officiel sur Instagram une image prise par la sonde spatiale Juno, montrant l’ombre de la lune Ganymède, la plus grande du système solaire, projetée sur sa planète, Jupiter. Selon la légende, la photo a été prise le 25 février 2022, lors d’un passage de sonde entre le satellite naturel et la géante gazeuse.

Le vaisseau spatial Juno a quitté la Terre en août 2011, arrivant à Jupiter cinq ans plus tard, en 2016. Le vaisseau spatial conçu par la NASA vise à effectuer plusieurs passages sur l’orbite de la plus grande planète du système solaire, en étudiant divers aspects de sa composition, de la la chimie de ses éléments aux effets variés qu’il peut observer à travers ses divers instruments.

Dans le cas de l’image ci-dessus, la période correspond au quarantième (40ème) passage de l’engin spatial par la planète. En chemin, elle tomba sur l’éclipse réalisée par Ganymède qui, bien qu’immense, ne projetait son ombre que sur une petite partie de l’hémisphère nord de Jupiter.

« Les éclipses sur Jupiter sont plus fréquentes que ce que nous vivons ici sur Terre. Pour commencer, Jupiter a quatre grandes lunes majeures qui passent normalement entre la planète et le Soleil. En l’espace d’une semaine, Ganymède transite une fois ; Europa deux fois et Io quatre fois. Et puisque les lunes de Jupiter sont proches du plan orbital de la planète, leurs ombres apparaissent souvent sur sa « surface ».

Il convient de rappeler qu’en plus des quatre lunes principales (le message ne mentionne pas Callisto), Jupiter compte 75 autres satellites naturels confirmés qui, avec les anneaux de la géante gazeuse, forment ce que nous appelons le «système jovien». . Étrangement, bien qu’ils soient « hors » de cette configuration, certains considèrent Uranus, Neptune et Saturne comme des « planètes joviennes », en raison de leurs caractéristiques les séparant des planètes rocheuses comme la Terre ou Mars.

Le vaisseau spatial Juno est en bonne santé malgré la longévité de sa mission, mais la NASA a souligné par le passé qu’il aura une durée de vie plus courte en raison de l’immense rayonnement auquel il est confronté sur Jupiter. Il convient de rappeler, cependant, que d’autres missions pour le système – telles que l’Europa Clipper (NASA) et le Frozen Moon Explorer (ESA) – sont prévues pour le lancement plus tard cette décennie.

