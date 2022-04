L’éruption des Tonga officiellement reconnue comme la plus importante du 21e siècle

L’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga–Hunga Ha’apaisur la nation insulaire des Tonga, était la plus grande enregistrée au 21e siècle – et très proche de la plus grande enregistrée dans toute l’histoire des études modernes du volcanisme, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Lettres de recherche géophysique.

Selon le journal, il était nécessaire de créer un nouvel algorithme pour calculer le volume d’explosif, conformément aux indices d’évaluation internationaux (VEI). Selon l’analyse, le VEI a un indice maximum de 8 et l’éruption des Tonga a atteint 6.

