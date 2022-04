Hubble fête ses 32 ans : voici cinq choses que vous ne saviez pas sur le télescope spatial de la NASA

Il est plus âgé que beaucoup de ses fans et, pour les fans plus âgés que lui, le sentiment de « regarder le garçon grandir » est inévitable : le télescope spatial Hubble de la NASA fête ses 32 ans ce lundi (25), après avoir commencé son orbite à 547 kilomètres (km) de l’orbite terrestre le 25 avril 1990 – le lendemain de son lancement par le défunt programme de navette spatiale.

L’agence spatiale américaine a récemment publié une image de célébration réalisée par lui (que vous pouvez voir ci-dessous, dans une vidéo spéciale), montrant un groupement de galaxies et prouvant que, malgré la fin de sa mission, notre « vieil homme » a encore capacité suffisante. Afin d’entrer dans le même rythme de fête, les Apparence numérique rappelle également cinq informations sur l’univers que nous n’avons pu découvrir que grâce à Hubble :

quel âge avons-nous vraiment

Avant Hubble, les astronomes avaient du mal à déterminer l’âge réel de l’univers. Dans le passé, les estimations allaient de 10 milliards d’années à 20 milliards d’années et, avouons-le, toute différence dans le « milliard » est assez grande (comparativement : 2,5 milliards de battements de cœur équivalent… à toute votre vie, de la naissance à vieillesse).

Avec l’avènement du télescope spatial, nous avons pu observer avec plus de précision des types d’étoiles très spécifiques – appelés « Céphéides », classées comme géantes ou supergéantes jaunes 100 à 30 mille fois plus lumineuses que le Soleil.

Cette luminosité était ce qui nous donnait la plus grande précision de l’âge de l’univers : 13,78 milliards d’années, un nombre calculé par le temps d’arrivée de cette luminosité sur Terre.

Nous augmentons, ne diminuons pas

Une question éternelle pour tout astronome est : savons-nous comment nous avons commencé (Big Bang), comment allons-nous finir ? L’une des théories les plus courantes est celle de Gros craquement – en gros, si le Big Bang était l’explosion qui jetait tout dans toutes les directions, le Big Crunch serait son contraire, tous les corps célestes étant finalement attirés vers un point commun, s’écrasant les uns les autres à une vitesse écrasante.

Bon, on ne sait toujours pas si cette théorie – ou même d’autres – sera confirmée, mais Hubble, ce « jeune homme » de 32 ans, nous a donné une idée différente, prouvant que non seulement l’univers est toujours en expansion, mais le fait plus rapidement que nous ne le pensions : 74 km/s/Mpc – ou, en termes exprès, soixante-quatorze kilomètres par seconde par mégaparsec (un mégaparsec équivaut à 1 000 parsecs, soit 308 567 758 127 995 860 km).

Autre curiosité, soit dit en passant : ce nombre est stipulé par la soi-disant « loi de Hubble », attribuée à l’astronome américain Edwin Hubble… dont le patronyme sert de nomenclature au télescope spatial pérenne de la NASA.

L’astronome américain Edwin Powell Hubble, après qui le télescope fête ses 32 ans (Image : Johan Hagemeyer, Camera Portraits Carmel/Free reproduction)

Il a découvert des exoplanètes

Avant Hubble, nous n’avions aucune idée que d’autres planètes existaient en dehors de notre système solaire. Évidemment, des hypothèses ont toujours été formulées dans cette possibilité, mais ce n’est qu’avec le télescope spatial que nous avons pu observer d’autres étoiles avec des corps planétaires se déplaçant sur leurs orbites.

Récemment, la NASA a confirmé l’existence de plus de 5 000 exoplanètes – sur environ 8 000 candidates -, élargissant nos confirmations d’un peu plus de 30 ans. Bien sûr, tous n’ont pas été détectés par Hubble (le Satellite d’étude d’exoplanètes en transit – ou « TESS » – est aujourd’hui le plus responsable des nouvelles découvertes), mais disons que si le Apparence numérique a une page dédiée aux exoplanètes, on la doit à Hubble.

Il a un grave défaut qui a failli faire de lui une blague

Quiconque voit nos nouvelles Hubble aujourd’hui n’a aucune idée à quel point il a été difficile de concevoir le projet et de le mettre en place. Tout d’abord, son lancement a été retardé en raison du désastre de la mission. challengerun accident mortel qui a vu une navette spatiale (Challenger OV-099) exploser un peu plus d’une minute après son lancement, tuant les sept astronautes qui l’équipaient, en 1986.

Plus tard, déjà dans l’espace, la NASA s’est aperçue dès les premières images prises par Hubble que l’un de ses miroirs télescopiques – le principal, soit dit en passant – était « trop ​​poli », en dehors des spécifications nécessaires. Physiquement, le changement était minime (environ un cinquantième de l’épaisseur d’un cheveu). En pratique, c’était plus que suffisant pour brouiller toute image qu’il produisait.

Le problème a fait la couverture de plusieurs magazines mondiaux – Newsweek l’a même qualifié de « fiasco de 1,5 milliard de dollars », en référence au coût de son développement et de son lancement. Le correctif ne viendrait qu’en 1993, lorsqu’un groupe d’astronautes a réussi à installer un instrument appelé « COSTAR », qui consiste en une série de petits miroirs qui corrigent la défaillance du principal à chaque enregistrement d’image.

Vous pouvez utiliser Hubble (si vous avez la patience)

Bien qu’il appartienne à la NASA, Hubble, au cours de ses 32 ans, a été utilisé par de nombreux astronomes, de diverses agences, organisations et même des professionnels indépendants. En effet, dans l’espace, il n’y a pas de restrictions de propriété, puisque les informations de l’univers sont légalement classées comme «d’intérêt mondial».

En pratique, cela signifie que n’importe qui peut utiliser Hubble, quelles que soient ses aptitudes, ses connaissances ou sa formation. Mais calmez-vous : il y a une mise en garde qui tend à éliminer une bonne partie de votre volonté : la patience.

C’est parce que Hubble est l’une des pièces d’observation astronomique les plus importantes de l’histoire, donc quelque chose comme ça, même si son utilisation est « gratuite », a une concurrence absurde dans la file d’attente des propositions envoyées à ses opérateurs.

Voici comment cela fonctionne : un comité spécial examine les propositions d’observation basées sur des études préalables – vous déterminez un domaine de recherche que vous pensez que Hubble vous aidera à débloquer. Ce panneau évalue la proposition et détermine sa validité et sa priorité, puis vous obtenez l’accès pour utiliser le télescope. C’est plus ou moins comme le travail de fin d’études (TCC) de certains diplômes universitaires : vous remettez un « pré-sujet » au conseiller, il approuve, vous commencez réellement la recherche.

Cela paraît simple, mais en pratique c’est bien pire que cela : chaque année, des centaines, voire des milliers d’astronomes soumettent des propositions au comité. Et moins d’un cinquième – soit 20% de ces candidatures – atteignent leur objectif, avec des dates fixées d’un commun accord entre les candidats à l’étude et le comité de pilotage.

Il ne suffit pas que vous ne choisissiez même pas quand vous allez l’utiliser, ceux qui ne sont pas acceptés devront se contenter d’un accès anticipé à la collection de photos de Hubble. Les images du télescope deviennent publiques un an après leur enregistrement, mais certains candidats accèdent aux archives avant s’ils en prouvent le besoin.

L’avenir de Hubble : encore 32 ans devant nous ?

De toute évidence, Hubble, avec ses 32 ans d’histoire, a bien d’autres curiosités que nous pourrions consacrer une journée entière à énumérer ici. Mais tout comme tout travailleur qui a consacré plus de la moitié de sa vie (ou, dans son cas, toute sa vie) à un travail spécifique, il mérite également de prendre sa retraite.

Le télescope spatial James Webb, présenté comme son successeur spirituel et lancé le 25 décembre 2021, est déjà en position dans l’espace, effectuant les derniers ajustements pour commencer à travailler sérieusement. Technologiquement parlant, il est de très nombreuses fois supérieur à Hubble, ce qui nous permettra de faire des observations encore plus détaillées de l’univers.

Hubble se retrouve avec l’arrêt progressif de 32 ans d’activités : il continuera à fonctionner parce qu’il a été conçu pour cela, mais peu à peu, il recevra moins d’attention de ses opérateurs, jusqu’au jour où il se reposera simplement – à juste titre, après un vie dédiée à élargir notre connaissance de ce qui est « là-bas ».

