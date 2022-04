Redémarrage du plus grand accélérateur de particules de la Terre

Le Grand collisionneur de hadrons, considéré comme le plus grand accélérateur de particules sur Terre, a été redémarré ce vendredi (22), à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), près de Genève, en Suisse.

L’équipement a été arrêté pendant trois ans pour maintenance et mises à niveau et a été réactivé pour démarrer ce que les scientifiques appellent le Run 3, la troisième course scientifique du LHC, qui mènera des expériences jusqu’en 2024. Le Run 1 s’est déroulé de 2009 à 2013 et la deuxième course de 2015 à 2018.

Le plan est d’arrêter l’accélérateur de particules en 2024 pour d’autres mises à jour, et de le réactiver en 2028 sous le nom de High Luminosity Large Hadron Collider.

« Les machines et les installations ont subi des mises à niveau majeures lors du deuxième long arrêt du complexe d’accélérateurs du CERN. Le LHC lui-même a fait l’objet d’un vaste programme de consolidation et fonctionnera désormais à une puissance encore plus élevée et, grâce à des améliorations majeures du complexe d’injecteurs, fournira beaucoup plus de données pour les expériences LHC mises à jour », a déclaré le directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN, Mike. Lamont, dans un communiqué vendredi (22).

27 kilomètres du LHC ont été tirés pour injecter deux faisceaux de protons dans des directions opposées à un niveau d’énergie de 450 milliards d’électron-volts. L’objectif, selon les scientifiques, est d’atteindre 13,6 trillions d’électrons-volts dans cette troisième course.

« Ces faisceaux circulaient dans l’injection d’énergie et contenaient un nombre relativement faible de protons. Les collisions à haute intensité et à haute énergie sont dans des mois. Ils représentent le redémarrage réussi de l’accélérateur après tout le travail acharné du long arrêt », a expliqué Rhodri Jones, chef du département faisceaux du CERN.

