« Satan II » : comprendre la puissance du nouveau missile nucléaire de Vladimir Poutine

Mercredi dernier (20), le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours à la télévision après que la Russie a testé avec succès un nouveau missile nucléaire balistique intercontinental officiellement appelé RS-28 Sarmat et surnommé « Satan II » par l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).

Selon Poutine, le missile est capable de lancer 15 ogives nucléaires partout dans le monde et fait « réfléchir à deux fois » n’importe quel pays avant de menacer la Russie car l’arme « est capable de vaincre tous les moyens modernes de défense antimissile ».

L’artefact mesure 35,3 mètres de long et pèse 220 tonnes. Il a commencé son développement en 2000 pour remplacer le R-36 ou Voevoda de l’ère soviétique, surnommé « Satan » par l’OTAN, qui peut transporter jusqu’à 10 ogives nucléaires légères dans un réseau connu sous le nom de MIRV (Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles).

Selon le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS), le nouveau missile s’est étendu à 15 ogives et a une portée estimée entre 10 000 et 18 000 km. Voevoda a une autonomie de 10 200 à 16 000 km.