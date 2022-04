Bombarder la Lune ? Pourquoi le rapport américain contenait-il cette idée ?

Des documents du programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) du département américain de la Défense – qui s’est déroulé de 2007 à 2012 – révèlent que, parmi de nombreux rapports obtenus par Vice.com, il y en avait un sur la « propulsion de masse négative ».

Les auteurs y proposaient de rechercher des métaux extrêmement légers au centre de la Lune. Ces métaux peuvent être « 100 000 fois plus légers que l’acier, mais toujours [têm] la résistance de l’acier », détaille le document. Pour ce faire, les Américains n’auraient qu’à atteindre le centre de la Lune en creusant un tunnel dans la croûte et le manteau lunaires à l’aide d’explosifs thermonucléaires.

L’Inde va retarder sa tentative d’alunissage, déclare le chef de l’agence spatiale du pays

Abandonner? La NASA récupère une fusée lunaire de la rampe de lancement après des tentatives de ravitaillement infructueuses

Les scientifiques veulent percer le mystère derrière la face cachée de la lune

Les près de 1 600 pages de rapports, propositions, contrats et notes de réunion, obtenus par Vice via une demande de Freedom of Information Act (FOIA) déposée il y a quatre ans, pointent vers d’autres idées quelque peu curieuses.

Les documents de référence du renseignement de défense (DIRD), par exemple, discutent de la faisabilité de diverses « technologies avancées » avec des rapports sur « les trous de ver traversables, les portes des étoiles et l’énergie négative », « les communications par ondes gravitationnelles à haute fréquence », « l’énergie noire et la manipulation de dimensions supplémentaires ». », entre autres sujets.

Dans un article sur la dissimulation d’invisibilité, les auteurs écrivent que « les dispositifs de dissimulation parfaits sont impossibles car ils nécessitent des matériaux où la vitesse de la lumière approche l’infini, mais les dispositifs de dissimulation qui rendent les objets invisibles aux capteurs à micro-ondes, comme les radars et les détecteurs de mouvement, sont définitivement à portée de main ». la portée de la technologie actuelle ».

Le rapport Vice indique qu’une grande partie du programme de l’AATIP reposait sur des recherches sous-traitées par une société privée appelée Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). Gérée par Robert Bigelow, un ami personnel du regretté sénateur Harry Reid qui a créé l’AATIP, la société a obtenu un contrat de 10 millions de dollars pour sa première année de recherche pour le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !

Le poste Bomb the Moon? Pourquoi le rapport américain contenait-il cette idée ? est apparu en premier sur Digital Look.