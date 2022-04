L’Inde va retarder sa tentative d’alunissage, déclare le chef de l’agence spatiale du pays

L’Inde va retarder jusqu’en 2023 la tentative d’atterrissage d’un engin spatial sur la Lune, selon le président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S. Somanath. Selon espacele chef de l’agence a expliqué que le module lunaire Chandrayaan 3 est en phase d’assemblage et que les équipes testent toujours des systèmes vitaux, ce qui nécessitera plus de temps pour le lancement – précédemment prévu en août de cette année.

L’Inde retardera sa tentative d’atterrissage sur la Lune, a déclaré le chef de l’agence spatiale du pays. Image : Serrgey75 –

« Nous testons actuellement le système de propulsion parce que, vous savez, la dernière fois que nous avons eu un problème avec cela », a déclaré Somnath, se souvenant du vaisseau spatial Vikram, qui s’est écrasé après une perte de contrôle de la poussée du vaisseau spatial.

« Il y a un changement dans le système de propulsion. … Il est en test au centre de propulsion liquide de Mahendragiri. Les équipes testent l’intégration des systèmes de propulsion, de calcul et de capteurs.

Somnath a ajouté que les résultats des tests sont bons, mais que l’équipe procède avec prudence car la tentative doit être « sans erreur au mieux de nos capacités ». Toujours selon le tabloïd, la mission Chandrayaan 3 comprend un nouvel atterrisseur et un rover, mais pas d’orbiteur. Chandrayaan 3 est similaire à Chandrayaan 2, mais pour la troisième mission, il devrait atteindre une zone d’atterrissage quasi polaire et fonctionner pendant un seul jour lunaire (14 jours terrestres) en surface.

En plus de cette mission, le vol spatial habité Gaganyaan de l’ISRO progresse également, a rapporté le ministre de l’Espace Jitendra Singh. Gaganyaan a été annoncé en août 2018 dans le but de lancer la première mission habitée de l’Inde avant le 75e anniversaire de l’indépendance du pays, célébré le 15 août 2022. En 2021, l’ISRO a affirmé que la pandémie de Covid-19 avait retardé le premier vol, donc les vols d’essai restaient pour 2023 et le premier vol habité officiel seulement pour 2024.

