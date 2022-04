Créature sans yeux découverte par des paléontologues

Une créature sans yeux et au corps mou a été découverte par des paléontologues près de la rive est du lac Simcoe, dans le sud de l’Ontario, au Canada. La région de la découverte de l’animal « exceptionnellement bien conservé » est surnommée « Paléo Pompéi ». Le site est une carrière et est considéré comme une pépinière de fossiles marins.

L’espèce représentée par le spécimen a été nommée Tomlinsonus dimitrii et fait partie d’un groupe éteint d’arthropodes connus sous le nom de marrellomorphes, qui vivaient pendant la période ordovicienne, il y a environ 450 millions d’années.

« Nous ne nous attendions pas à trouver une espèce à corps mou à cet endroit. Lorsque nous pensons aux fossiles, nous pensons généralement à des choses comme des os et des coquilles de dinosaures. Cependant, la préservation des tissus mous est très rare et il n’y a que quelques endroits dans le monde où des organismes à corps mou ont été trouvés », a déclaré Joseph Moysiuk, candidat au doctorat en écologie et biologie évolutive à l’Université de Toronto et chercheur au Musée royal de l’Ontario (ROM) de Toronto.

D’autres fossiles d’échinodermes abondants dans la région contiennent généralement des parties du corps minéralisées qui sont plus susceptibles d’être préservées au fil du temps.

La créature mesure 6 centimètres, dispose d’un bouclier de tête orné qui contient deux cornes incurvées couvertes d’épines en forme de plumes. Le corps ressemble à celui d’une araignée.