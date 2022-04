Des lignes doubles sur la surface de glace d’Europe pourraient indiquer des poches d’eau

La surface d’Europe, l’une des quatre principales lunes de Jupiter, est recouverte d’une croûte de glace de 20 kilomètres de profondeur marquée par de mystérieuses doubles lignes sombres appelées linae. Maintenant, une nouvelle étude comparant la surface d’Europe à la croûte terrestre de glace du Groenland pourrait faire la lumière sur ce que sont réellement ces lignes.

La lune Europa est couverte de lignes parallèles surélevées de plusieurs centaines de kilomètres de long. Chaque secteur de la surface du satellite est marqué d’une matrice entrecroisée de ces lignes doubles, mais les scientifiques n’ont jamais su avec certitude comment elles se sont formées.

C’est là qu’interviennent les doubles lignes de glace du Groenland, apparues il y a une dizaine d’années et qui cachent de grandes poches d’eau juste sous la surface. Les scientifiques ont traversé la croûte de glace du Groenland à l’aide d’un radar et les scans ont montré de l’eau sous les lignes.

« C’est la première fois que nous voyons des lignes doubles comme celles-ci sur Terre », a déclaré Riley Culberg, étudiant diplômé à l’Université de Stanford et auteur principal de la nouvelle étude, à Space.com.

Image par le juge Blaine Wainwright

En étudiant les lignes du Groenland, Culberg et ses collègues ont émis l’hypothèse que les lignes doubles, à la fois sur Terre et sur Europe, sont formées par des eaux souterraines qui montent à travers des fissures à la surface de la glace et gèlent à nouveau. Si l’explication est correcte, cela indique qu’Europe peut avoir plus qu’un simple océan caché, la lune peut également contenir de l’eau dans des poches juste sous la surface de la glace.

Trouver ces poches d’eau pourrait être un autre objectif pour les futures sondes envoyées sur la lune Europa, comme la mission Europa Clipper de la NASA qui doit être lancée en 2024.

Via : Space.com

