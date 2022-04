Phobos : la NASA dit que la lune de Mars est condamnée

L’une des deux lunes de Mars, Phobos, est vouée à une mort terrible, qui consiste à s’écraser à la surface de la planète rouge après une éclipse solaire et à exploser tout simplement. La prédiction a été faite après l’enregistrement d’une éclipse solaire de Phobos sur Mars, capturée par le rover Persévérance.

Selon la NASA, l’éclipse qui montre Phobos passant devant Mars devrait aider les scientifiques de l’agence à mieux comprendre l’orbite de la Lune et la relation entre sa gravité et la surface martienne. Pourtant, dans un communiqué, la NASA certifie que Phobos est un satellite condamné à mort.

Mais qu’en est-il de la colonisation ?

Transit de Phobus devant le Soleil enregistré par le rover Persévérance sur Mars Image : NASA

Selon la NASA, Phobos s’approche de la surface martienne et la collision est inévitable et devrait se produire dans des dizaines de millions d’années. Les observations d’éclipses martiennes ont permis aux scientifiques de mieux comprendre le couloir de la mort lent et angoissant de la lune.

Mais une question est de savoir si la collision de Phobos avec la planète rouge aura un impact sur les plans de certains milliardaires excentriques qui envisagent de coloniser Mars. Eh bien, puisque l’explosion ne devrait se produire que dans des millions d’années, la réponse est non.

Par conséquent, le rover Perseverance continuera d’étudier l’astrobiologie martienne, à la recherche de signes de vie et d’autres données qui pourraient ouvrir la voie à une mission humaine sur Mars. De plus, ces travaux devraient également soutenir la mission Artemis, qui vise à faire atterrir la première femme sur la Lune de la Terre.

En ce moment, la mission Artemis connaît quelques ratés, avec des retards et des problèmes dans la réalisation des tests clés de l’expédition. Cependant, après être retourné sur la Lune depuis la Terre, la prochaine étape, naturellement, sera une tentative de sauter vers de nouvelles destinations, à savoir Mars.

