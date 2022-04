Découverte d’un tout nouvel appel pour les baleines à bosse, le « coup de feu »

Lors d’une expédition au large de l’Afrique du Sud, des biologistes ont enregistré un appel inédit de baleines à bosse, très semblable à un coup de feu.

Crédit : Paul Hilton / Greenpeace

Les scientifiques ont découvert et enregistré un appel inédit chez les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae), un son qu’ils ont surnommé « coup de feu ». La raison de ce nom réside dans le fait qu’il ressemble au bruit caractéristique émis par une arme à feu. Les coups de feu ne sont pas une nouveauté absolue pour les cétacés – par exemple, les cachalots sont également connus pour en émettre – cependant c’est la première fois qu’ils sont enregistrés chez ces majestueuses baleines migratrices, connues pour leur chant, leur comportement alimentaire fascinant avec des bulles (bubble feeding ) et des sauts spectaculaires hors de l’eau (breaching).

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/04/GP1SXBJU_Web_streaming.mp3

Une équipe de recherche internationale composée de scientifiques de l’Université de Stellenbosch (Afrique du Sud), du Département des statistiques, de l’environnement et de la conservation de l’Université du Cap, de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), de Sea Search Research and Conservation et de Greenpeace, qui a organisé l’expédition de recherche en 2019. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Kirsten Thompson, chercheur aux laboratoires de recherche Greenpeace de l’université britannique, ont enregistré le rappel lors d’une mission de 11 jours dans les eaux au-dessus du Vema Seamount, une montagne sous-marine située dans le sud Océan Atlantique, à 1 000 kilomètres de Cape Town.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2022/04/GP1SXBJM_Web_streaming.mp3

Lors de la collecte de sons via des hydrophones, les scientifiques ont enregistré plus de 600 appels de baleines à bosse, dont la plupart se sont concentrés sur trois nuits consécutives. L’appel le plus courant était le « whup », un son que ces baleines émettent lorsqu’elles se nourrissent et lors des interactions entre la mère et le bébé. C’est une méthode pour toujours rester en contact et communiquer l’emplacement / la distance. Parmi les sons enregistrés, le nouveau « coup de feu » a également émergé, que les scientifiques doivent encore déchiffrer. « Nous ne comprenons toujours pas pleinement ce que signifie le cri » coup de feu « et c’est formidable de l’enregistrer chez des baleines à bosse pour la première fois. Cela montre vraiment combien nous avons encore à apprendre sur ces animaux incroyables », a souligné le Dr Thompson dans un communiqué de presse. « Notre étude confirme que les baleines passant par Vema lors de leur long voyage à travers les océans se nourrissent. Les monts sous-marins peuvent fournir un habitat riche pour tous les types d’espèces migratrices et nous avons besoin de toute urgence d’une protection généralisée des océans pour garantir la persistance de ces habitats », a-t-elle ajouté.

Les experts craignent que seule une partie de la zone autour du mont sous-marin Vema soit fermée à la pêche ; à ce jour, il n’est pas encore possible de protéger pleinement son précieux écosystème, riche en biodiversité et d’importance stratégique pour les animaux migrateurs tels que les baleines à bosse. Juste au cours de la migration annuelle vers les eaux froides et poissonneuses de l’océan Arctique, près des îles de Pico et Faial (Açores), une baleine à bosse presque entièrement blanche atteinte de leucisme a récemment été filmée. Les détails de la recherche « Détection de vocalisations non-chanteuses de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) autour du mont sous-marin Vema, sud-est de l’océan Atlantique » consacrée au « coup de feu » de baleines à bosse ont été publiés dans la revue scientifique JASA Express Letters.

Crédit audio : Greenpeace