Avant les Vikings, les rois d’Angleterre étaient pour la plupart végétariens, selon une étude

Deux nouvelles études bioarchéologiques affirment que, contrairement à ce que l’on imaginait, les anciens rois d’Angleterre étaient majoritairement végétariens, misant sur des régimes plus axés sur la consommation de plantes, comme les fruits et légumes. Pourtant, les paysans leur rendaient hommage avec d’énormes barbecues de temps en temps.

Mais alors, qu’est-ce qui a changé cela ?

Une ancienne liste d’ingrédients pour un festin offert par l’un des anciens rois d’Angleterre montre que, contrairement à ce que l’on croit, une bonne partie de l’alimentation du peuple – nobles et paysans – était majoritairement végétarienne (Image : Leggett, Lambert et al./Divulgation). )

Vikings. Les peuples nordiques que nous avons l’habitude d’appeler les Vikings sont ceux qui ont changé cette routine, mais dans une bien moindre mesure qu’on ne pourrait l’imaginer.

Selon les deux études, l’arrivée de peuples en provenance de ce qui correspond aujourd’hui à des pays comme le Danemark et la Norvège, entre autres, n’a pas tellement modifié les habitudes alimentaires des Britanniques : les rois d’Angleterre ont adopté plus de viande dans leur alimentation, c’est vrai, mais ils l’ont fait pas manger plus ou moins que ses propres sujets.

Quand on pense à l’époque médiévale, l’un des aspects de la culture pop qui vient immédiatement à l’esprit est les somptueux banquets organisés par les monarques et les nobles. En même temps, les documents historiques mentionnent la Formerégime de distribution des biens où les sujets donnaient une partie de leur nourriture aux rois en signe de servitude.

Bien que cela soit réel, cependant, deux études de l’Université de Cambridge et d’Édimbourg – déjà évaluées par des pairs et publiées dans la revue scientifique Angleterre anglo-saxonne – suggèrent qu’il n’y avait pas de vie de « faim intentionnelle », et que la distribution de la nourriture était plus ou moins égalitaire. En d’autres termes, l’expression « manger comme un roi » était assez littérale – les paysans et les rois n’avaient pas autant d’écart alimentaire que les émissions de télévision voudraient nous le faire croire.

La première étude a été menée par le Dr. Sam Leggett, Ph.D. à l’Université d’Édimbourg. Elle et son équipe ont analysé les signatures chimiques de 2023 ossements conservés de personnes enterrées en Angleterre entre le Ve et le XIe siècle. Armée de ces données, elle les a croisées avec des preuves de statut social, telles que des artefacts enterrés avec des personnes, le lieu de leurs sépultures et même la position de leurs corps.

La conclusion était qu’il n’y avait, à l’époque, aucune corrélation entre un statut social élevé et une consommation élevée de protéines.