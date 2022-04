Comment ce fossile d’araignée vieux de 23 millions d’années a-t-il été si bien préservé ?

Un fossile d’une araignée d’environ 23 millions d’années, trouvé à Aix-en-Provence, en France, est si bien conservé qu’il a été possible pour les scientifiques de prendre des empreintes d’images même de ses tissus les plus légers – ce qui est quelque chose d’incroyablement rare de se produire dans toute autre circonstance.

Poussés par le doute, des experts de l’Université du Kansas ont placé le fossile d’araignée sous un microscope à fluorescence et ont découvert une fine couche de silicium, de carbone et de soufre entourant le matériau, soupçonnant que cette composition protégeait le fossile de la dégradation naturelle due à l’exposition des corps au soleil. oxygène.

L’analyse sous un microscope spécial montre que les fossiles d’araignées ont réussi à conserver même une partie des empreintes de leurs tissus mous, étant présentés aux chercheurs de manière beaucoup plus détaillée et naturelle (Image : Université du Kansas / Reproduction)

« A notre grande surprise, le fossile a brillé [sob o microscópio]nous étions donc intéressés par le type de chimie de ces matériaux qui les faisait briller », a déclaré la géologue Alison Olcott de l’Université du Kansas et auteur principal de l’étude réalisée à partir des analyses.

D’autres objets fossilisés trouvés dans la même région – comme des algues – ont également montré des caractéristiques similaires.

Contrairement aux coquilles et aux os, les tissus mous du corps, tels que les ligaments et les muscles, se dégradent après notre mort, en raison de l’exposition à l’oxygène et à d’autres processus chimiques. C’est pourquoi nous avons plusieurs des os de Tyrannosaurus, par exemple, mais pas « un morceau de sa cuisse ».

Dans le passé, les scientifiques ont fait valoir que si un corps était enterré près d’algues unicellulaires appelées « diatomées », ils pourraient protéger le matériau de ces effets dégradants. Cependant, les recherches sur le fossile d’araignée à Aix-en-Provence indiquent que d’autres facteurs sont à l’œuvre dans ce processus.

Ce que les experts soupçonnent, c’est que les diatomées produisent un matériau collant qui se mélange aux polymères situés dans les tissus mous, réagissant avec eux dans un processus appelé « sulfuration », où fondamentalement, des parties du carbone du tissu se croisent avec le soufre, le stabilisant et empêchant la dégradation de se produire. rapidement.

« Fondamentalement, la chimie des microalgues et la chimie des araignées travaillent ensemble pour que ce système de préservation unique se produise », a déclaré Olcott, qui a souligné que cette hypothèse est toujours en cours de test, mais que dans la littérature sur la recherche et la conservation des fossiles, presque tous les exemples de le matériel en excellent état provenait de régions remplies de diatomées.

Si d’une manière ou d’une autre cela est confirmé et, mieux encore, nous pouvons reproduire cette technique à partir de la nature, cela pourrait conduire à un système plus solide de préservation des fossiles, qui pourrait se traduire par des études plus approfondies et des découvertes plus complètes.

L’étude principale a été publiée dans la revue nature.

