Exoplanète Jupiter-Mass découverte dans une étoile proche de la Terre

Des astronomes de l’Université de Southern Queensland, en Australie, ont détecté la présence d’une autre exoplanète sur l’orbite de l’étoile HD 83443. Selon l’étude issue des données recueillies, cette planète extérieure à notre système a une masse légèrement supérieure à celle de Jupiter, et une révolution complète de son orbite prend environ 22 années terrestres.

L’étoile HD 83443 nous était déjà connue en raison d’une autre exoplanète hébergée par elle : située à 164 années-lumière de la Terre, elle sert également chacune à HD 83443 b, une planète aux proportions deux fois moins importantes que Jupiter et dont l’année ne compte que trois jours .

Lire aussi

Le graphique montre les données d’observation qui ont conduit à la découverte d’une nouvelle exoplanète de type Jupiter : chaque ligne colorée représente un instrument différent de la même observation (Image : Errico et al. 2022/Reproduction)

La nouvelle planète, en revanche, a reçu la désignation « HD 83443 c » et, selon l’article, sa masse est 1,5 fois celle de notre géante gazeuse, et elle se maintient à une distance d’environ huit unités astronomiques (UA) de son vedette hôte. . À des fins de référence, une UA équivaut à plus ou moins 150 millions de kilomètres (km) et est l’unité de mesure utilisée pour déterminer la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.

La chose intéressante à propos de cette découverte est le fait qu’en raison de son orbite extrêmement excentrique, les scientifiques pensent que HD 83443 c fait partie d’une composition originale du système stellaire. Concrètement, ils pensent qu’un événement ancien a entraîné la « poussée » qui a amené le plus petit HD 83443 ba sur une orbite plus proche de son étoile – une naine orange – tandis que le HD 83443 c est resté dans une configuration antérieure.

Ils soupçonnent même qu’une troisième exoplanète pourrait avoir été impliquée dans l’événement et s’être éjectée – devenant potentiellement une planète voyous, c’est-à-dire non liée à des étoiles.

Les experts australiens ne disposent pas encore d’informations concernant la composition chimique de l’exoplanète découverte, mais ils notent que les études à son sujet doivent se poursuivre. Pour l’instant, le matériel de sa découverte est disponible sur arXiv pour consultation.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !