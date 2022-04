Le réchauffement climatique et l’agriculture effrénée ont réduit de moitié le nombre d’insectes sur la planète, selon une étude

Si les moustiques sont toujours une nuisance dans votre maison et si les fourmis sont toujours autour du sucre, ne pensez pas que tout est dans la plus pure normalité. Au contraire. Le changement climatique et l’utilisation inconsidérée des terres agricoles ont déjà été responsables d’une réduction de 49 % du nombre d’insectes dans plusieurs régions de la planète, notamment dans les plus dévastées. Les données font partie d’une étude de l’University College London (UCL), publiée dans la célèbre revue Nature.

« De nombreux insectes semblent être très vulnérables aux pressions humaines, ce qui est inquiétant alors que le changement climatique s’aggrave et que les zones agricoles continuent de s’étendre. Nos résultats soulignent l’urgence d’agir pour préserver les habitats naturels, ralentir l’expansion de l’agriculture à haute intensité et réduire les émissions pour atténuer le changement climatique », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr. Charlie Outwaite.