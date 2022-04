Poutine dit que le programme spatial russe se poursuivra malgré les sanctions

Vladimir Poutine n’a été dissuadé d’aucun des plans du programme spatial russe. Lors d’un événement solennel tenu le 12, le président de la Russie a déclaré que tous les plans précédemment anticipés par l’industrie aérospatiale du pays suivront leurs cours respectifs, « malgré les difficultés et les tentatives de l’étranger pour empêcher ce mouvement ».

Par « difficultés », le président russe fait probablement référence aux sanctions internationales imposées à son pays après l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 – déclenchant une guerre toujours en cours et qui, jusqu’à présent, a fait entre quatre et 15 000 morts. (les nombres réalistes varient considérablement selon la police utilisée).

Lire aussi

Selon le président Vladimir Poutine, aucun plan pour le programme spatial russe ne sera exclu et le pays suivra normalement son calendrier spatial.

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, la Russie perd beaucoup de terrain dans le secteur aérospatial : outre les sanctions imposées par les États-Unis, plusieurs (devenus anciens) partenaires ont décidé de tourner le dos à des projets importants – certains déjà en cours – avec Roscosmos, l’agence spatiale du pays.

Le plus notable a été l’ESA, qui a dans le même temps révoqué deux projets de grande envergure avec la Russie : l’agence spatiale européenne a confirmé qu’elle ne ferait plus partie de la série de missions. lune, vers la Lune ; a également annulé le lancement du rover Rosalind Franklin dans le cadre de la mission ExoMarsvers Mars – les deux utiliseraient des fusées Soyouz (russes) pour le transport.

De plus, la société Internet par satellite OneWeb a non seulement annoncé qu’elle cesserait d’utiliser des fusées russes pour positionner ses satellites en orbite, mais a également confirmé que leur transport serait désormais sous la responsabilité de SpaceX – son principal concurrent dans le secteur.

Même ainsi, le président Vladimir Poutine reste indemne dans sa foi dans le programme spatial russe : « nous mettrons en œuvre tous les plans cartographiés de manière cohérente et persistante, même face à toutes les difficultés et tentatives de l’étranger et nous empêchera », a déclaré le président lors d’un hommage au major soviétique Youri Gagarine, le premier homme à voyager dans l’espace.

Selon les informations de l’agence de presse d’Etat russe TASS, Poutine a également assuré que la mission lune 25 – dont le lancement est prévu au second semestre de cette année – se poursuivra sans encombre, en plus de promettre une nouvelle série de satellites avec connexion à large bande, « une nouvelle génération de véhicules spatiaux » (probablement, il fait référence à Angara, qui a échoué dans un essai récent, mais le président n’a pas donné de détails) et, enfin, des innovations dans les technologies de vol et de propulsion.

Le sujet sur lequel Poutine a préféré le silence, cependant, concernait les missions militaires du programme spatial russe : de récents reportages dans les médias internationaux affirment que la Russie brouille délibérément les signaux GPS en Ukraine, et le lancement récent d’un satellite de communication militaire a laissé la communauté internationale troublée. pendant quelques semaines.

En dehors de cela, Poutine a réitéré la collaboration de la Russie avec la Biélorussie dans le développement de technologies d’observation à distance. L’intention a été initialement mentionnée début avril, lors de sa rencontre avec le président Alexandre Loukachenko, lorsque le commandant en chef biélorusse s’est rendu dans la région russe de l’Amour.

Il convient de mentionner qu’actuellement, seuls les médias d’État russes servent de sources d’information, étant donné que les réseaux sociaux et les organes de presse indépendants ont été soit fermés par le gouvernement, soit que les entreprises elles-mêmes qui gèrent leurs actions ont fermé des bureaux et licencié des employés pour des Sécurité.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !