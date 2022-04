Space Gaze discute des documents récemment révélés du Pentagone sur les ovnis

Quatre ans après que l’existence de son Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), une initiative d’enquête financée par le gouvernement américain pour étudier les objets volants non identifiés (OVNI), est devenue publique, le Pentagone a publié à ce jour 1 574 pages de documents alors secrets, comme rapporté plus tôt ce mois-ci par Apparence numérique.

Image : Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP)

Parmi les documents mis à disposition par la Defense Intelligence Agency (DIA) figurent des rapports sur les effets biologiques des observations d’OVNI sur les humains, des catégorisations pour les expériences paranormales et des études sur les technologies avancées.

Pour parler des PAN (Phénomènes Aériens Non Identifiés) et comprendre ce que tout cela signifie exactement, l’émission Olhar Espacial de ce vendredi (22) accueillera le communicateur scientifique Junior Silva, plus connu sous le nom de Schwarza, un véritable amoureux de l’astronomie et des sciences.