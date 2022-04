Les États-Unis ont envisagé de larguer des bombes nucléaires sur la Lune, selon des documents

Une agence gouvernementale américaine a envisagé d’utiliser des bombes nucléaires pour creuser des tunnels sur la lune, selon des documents secrets récemment libérés de la censure et obtenus par VICE. L’idée était d’extraire des matériaux supposément présents au centre de notre satellite, là où le gouvernement américain croyait qu’il y avait, en abondance, une ressource naturelle « plus légère que l’acier, mais avec la même force ».

Les documents ont été obtenus par VICE par le biais d’une demande formalisée par la « Loi sur la liberté d’information » (FOIA) – plus ou moins similaire aux réglementations qui dictent la loi sur la transparence utilisée par la presse brésilienne.

Comme ça, seulement avec un trou au milieu : des documents récemment révélés montrent que les États-Unis envisageaient de larguer des bombes nucléaires sur la Lune à la recherche de ressources (Image : Twitter/NASA)

Le document fait plusieurs mentions de matériaux divulgués par l’ancien directeur du Pentagone – Luis Elizondo – et mentionne des informations (factuelles ou non) dignes de séries de science-fiction : observations d’OVNI, programmes de manipulation d’énergie et de matière noire, locomotion interstellaire par la vitesse de la lumière – et faire éclater un tunnel au moyen de bombes nucléaires sur la Lune.

L’idée n’est qu’un élément d’une série d’investissements prévus par le Pentagone, à travers ce qu’il est préférable d’appeler « Documents de référence du renseignement de défense» (DIRD). D’autres idées farfelues impliquent une technologie (rejetée) de « totale invisibilité », qui, bien qu’elle ne puisse pas être réalisée, aurait une version réduite, capable d’être invisible à la technologie de détection infrarouge, grâce aux technologies actuelles.

On ne sait toujours pas si les DIRD ont des investissements à long terme. Selon VICE, une grande partie du département précédemment dirigé par Elizondo avait des contrats avec une société privée appelée « Bigelow Aerospace Études spatiales avancées» (BAASS), dirigé par Robert Bigelow, un ami de longue date du sénateur démocrate de l’époque Harry Reid, décédé en 2021 mais qui a fondé, durant son mandat, le Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), dirigé par Elizondo.

Évidemment, personne n’a largué de bombes nucléaires sur la Lune, et le projet le plus récent impliquant notre satellite est le programme Artemis, qui ramènera l’homme sur la Lune entre 2025 et 2026.

