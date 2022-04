Le lancement de Samantha Cristoforetti dans l’espace a de nouveau été reporté: c’est à ce moment-là qu’il devrait partir

En raison du mauvais temps, le lancement de Samantha Cristoforetti a de nouveau été reporté. Première fenêtre disponible mardi 26 avril.

Samantha Cristoforetti lors de l’épreuve de répétition générale. Crédit : SpaceX / NASA

L’Expédition 67, la mission qui amènera Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a subi un nouveau report. Selon ce qui a été rapporté sur le site officiel de la NASA, en fait, la première fenêtre de lancement disponible a été reportée à 10h15 (heure italienne) le mardi 26 avril. Le lancement était prévu à 11h26 le samedi 23 avril, mais a été reporté en raison d’un retard dans le retour de la mission Axiom Space (Ax-1), la première mission entièrement privée à rejoindre le laboratoire orbital. Les quatre astronautes Michael López-Alegría, Larry Connor, Mark Pathy et Eytan Stibbe devaient revenir sur Terre le 20 avril à bord du Crew Dragon Endeavour, mais en raison du mauvais temps, il a été décidé de reporter le retour à 19h46 le dimanche 24 avril, avec un « splashdown » attendu au large de la Floride.

Jusqu’au retour du groupe de mission Ax-1, libérant le quai pour la nouvelle navette, l’Expédition 67 ne peut pas être lancée depuis le complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA, également en Floride. Samantha Cristoforetti et les trois astronautes américains Jessica Watkins, Bob « Farmer » Hines et Kjell Lindgren, qui forment ensemble l’équipage du Crew-4, devront donc attendre encore quelques jours avant de pouvoir décoller vers l’espace. Les quatre astronautes seront lancés sur une autre navette SpaceX, la toute nouvelle Crew Dragon Freedom, la quatrième et dernière à quitter la société aérospatiale Elon Musk. Le lanceur est également de SpaceX, un Falcon 9 avec une capacité de rentrée terrestre.

Une fois à bord, Cristoforetti deviendra le leader d’USOS, le segment américain de la station spatiale qui comprend également des modules européens, canadiens et japonais. L’astronaute italien aurait dû tenir le rôle de commandant, mais en raison d’un « changement de plan de vol » – très probablement lié aux tensions avec la Russie autour de la guerre en Ukraine – cela ne sera pas possible. Il restera sur le laboratoire orbital pendant environ cinq mois, au cours desquels il sera engagé dans des dizaines d’expériences internationales et italiennes au sein de la mission Minerva, dédiée à la sagesse. Les quatre astronautes de la mission Expedition 67 ont déjà effectué le soi-disant « test de répétition générale et de tir statique », un test approfondi qui est effectué avant le lancement pour confirmer que tout est prêt et opérationnel. Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation du décollage du 26 avril, bien que la Nasa ait déjà annoncé les éventuelles fenêtres alternatives, prévues les mercredi 27 et jeudi 28 avril. La navette SpaceX est en effet assez sensible aux intempéries et de nouveaux reports ne sont pas à exclure.