Mystérieuse hépatite touchant les enfants : voici les symptômes à surveiller

Des dizaines d’enfants en Europe et aux États-Unis ont été frappés par une mystérieuse hépatite d’origine inconnue. Voici quels sont les symptômes et la cause possible.

Depuis le début de l’année, on observe une augmentation inhabituelle et significative des cas d’hépatites sévères chez les enfants de moins de 10 ans, touchant principalement les jeunes européens. L’aspect le plus inquiétant de cette onde anormale réside dans le fait que l’agent causal, ou l’agent pathogène responsable de l’inflammation du foie, n’a pas encore été identifié. Les tests de laboratoire ont en effet exclu l’implication des virus des hépatites A, B, C, E et D, qui sont les principaux responsables de la maladie. Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un récent communiqué, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a signalé 74 cas de janvier 2022 à ce jour, dont 49 en Angleterre, 13 en Écosse et 12 en Écosse au Pays de Galles et en Irlande du Nord. . D’autres cas ont été recensés en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas et au Danemark, tandis que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a annoncé que 9 cas ont été diagnostiqués en Alabama, aux États-Unis, tous en petits entre 1 et 6 ans.

Symptômes de la mystérieuse hépatite

Alors que les scientifiques tentent de trouver une réponse à cette énigme, les principales agences de santé ont publié une liste des symptômes ressentis par les jeunes patients. L’ECDC précise que les enfants britanniques ont développé une hépatite aiguë sévère, mise en évidence par des taux élevés d’enzymes hépatiques, c’est-à-dire d’aspartate transaminase (AST) ou d’alanine aminotransaminase (ALT) supérieurs à 500 UI/L. Dans de nombreux cas, les chiots présentaient une jaunisse, ce qui signifie qu’ils présentaient une décoloration jaune de la peau, de la sclérotique et des muqueuses, une affection due à une augmentation de la bilirubine dans le sang. L’ECDC précise que certains des enfants présentaient divers symptômes gastro-intestinaux, tels que des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements, survenus dans les semaines précédant la phase aiguë. Comme le souligne un article publié dans The Conversation par le professeur Conor Mehan, chargé de cours en microbiologie à l’Université Nottingham Trent, d’autres symptômes typiques de l’hépatite chez les enfants comprennent une urine de couleur foncée, des selles grises et une forte fièvre. Heureusement, aucun décès n’a été signalé à ce jour, mais l’OMS précise que certains des enfants touchés ont été transférés dans des services pédiatriques spécialisés pour y être soignés, tandis que six bébés britanniques avaient besoin d’une greffe de foie. L’opération a également été nécessaire pour deux enfants de l’Alabama et un Espagnol.

Les causes possibles de la mystérieuse hépatite

L’implication des cinq virus de l’hépatite couramment responsables de l’inflammation étant écartée, le principal suspect selon les experts est un adénovirus. Les infections causées par ces agents pathogènes sont assez fréquentes chez les enfants, à tel point que, comme le précise le professeur Mehan, « presque chaque enfant a au moins une infection à adénovirus avant l’âge de dix ans ». Certains des petits détenus ont été testés positifs pour un adénovirus. Normalement, les adénovirus provoquent des symptômes respiratoires courants – similaires à ceux d’un rhume – et parfois une pneumonie, tandis que chez les patients immunodéprimés, ils peuvent également déclencher une hépatite. Cependant, le scientifique britannique souligne qu’une vague de cas de cette ampleur est « extrêmement rare », et qu’il y a aussi l’implication d’enfants « qui ne semblent pas immunodéprimés ». Par conséquent, si le coupable était un adénovirus, il n’est pas exclu qu’une nouvelle variante soit apparue qui provoque plus facilement une inflammation du foie. Bien sûr, le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19, capable de déclencher des hépatites chez les patients adultes et sévères, a également été pris en considération. Certains des petits patients ont été testés positifs pour l’agent pathogène pandémique. Il ne peut être exclu que l’hépatite puisse être le résultat d’une interaction entre le coronavirus et l’adénovirus. En revanche, une implication vaccinale doit être catégoriquement exclue, étant donné que tous les enfants britanniques hospitalisés pour la mystérieuse hépatite n’avaient pas été vaccinés. Les experts sont à pied d’œuvre pour retrouver au plus vite l’agent responsable de la maladie grave.