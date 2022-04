Le lancement de la mission Crew-4 est encore retardé, mais devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci

En raison du retour retardé de la mission Ax-1, le lancement de Crew-4, qui emmènera quatre astronautes pour un séjour de six mois sur la Station spatiale internationale (ISS), a de nouveau été reporté. La nouvelle date ne sera fixée que lorsque la mission Ax-1 quittera l’ISS, revenant sur Terre en tant que première mission totalement privée, ce qui aurait dû avoir lieu mardi (19), mais n’a pas été possible en raison des mauvaises conditions météorologiques au large des côtes. de Floride, où la capsule Crew Dragon atterrira. Il est très probable que le retour aura lieu jeudi (21) ou vendredi (22).

La mission Crew-4 devait décoller samedi matin prochain (23), quittant la plate-forme 39A du Kenney Space Center de la NASA, mais l’orientation est désormais d’attendre au moins deux intervalles entre le départ de l’Ax-1 de l’ISS et l’arrivée du Crew-4, étant une mesure de sécurité adoptée par les équipes de la NASA et de SpaceX.

Même avec le report, l’équipage continue les préparatifs et a même posé pour des photos avec leurs combinaisons spatiales. Ils ont également participé à la soi-disant «répétition sèche», qui simule des opérations lors d’un lancement officiel.

Comprendre la mission Crew-4

La mission Crew-4 emmènera dans l’espace les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (tous de la NASA) et l’italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour vivre et travailler sur l’ISS.

L’équipage de la mission Crew-4 est déjà prêt à embarquer pour l’ISS ; L’anxiété doit être à des niveaux élevés en raison des reports incessants de ces derniers jours. Image : Space X

Rappelons que Jessica Watkins, qui fait partie du programme Artemis qui vise à nous ramener sur la Lune à partir de 2025, sera la première femme noire à mener une mission de longue durée – elle vivra et travaillera sur l’ISS pendant un minimum de six ans, mois, pouvant prolonger votre séjour jusqu’à un an (comme l’a fait la NASA avec Mark Vande Hei).

Via: Spaceflightnow

