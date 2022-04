Les scientifiques recherchent ce qui semble être la première forme de vie de la Terre

Il y a 3,5 milliards d’années, les premiers signes de vie sont apparus sur la planète – constitués d’un peu plus qu’une « nappe » bactérienne qui recouvrait nos eaux et mettrait encore plusieurs milliards d’années à atteindre la terre ferme. Les scientifiques recherchent maintenant des échantillons de noyaux rocheux qui pourraient contenir ce qu’ils croient être la première vie sur Terre.

La région choisie se trouve dans les montagnes Barberton Makhonjwa en Afrique du Sud. Ici, la première des soi-disant « ruées vers l’or » a eu lieu. Cependant, la région abrite également ce que les experts appellent le « Moodies Group », une formation rocheuse qui – ils le soupçonnent – a environ 3,2 milliards d’années et contient des échantillons de la vie la plus ancienne de la planète dans leurs noyaux.

Des équipes forent dans la région montagneuse de Barberton-Makhonjwa en Afrique du Sud : les scientifiques prélèvent des échantillons sur le site car ils soupçonnent que la première forme de vie de la Terre y est préservée (Image : Christoph Heubeck/Collection)

« C’est vraiment une chance que nous ayons encore des endroits anciens comme celui-ci », a déclaré Tanja Bosak, experte en géobiologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), sans lien avec le projet. Selon elle, il est vrai que des signes plus anciens de la première forme de vie ont été trouvés dans d’autres endroits sur Terre – comme l’Australie, le Groenland et l’Afrique du Sud même.

Cependant, tous ces vestiges étaient trouvés sur le fond marin, et c’est la première fois qu’un échantillon possible a été identifié sur terre, ce qui pourrait être une indication d’une préservation préhistorique jamais obtenue auparavant. « Cela nous aidera à comprendre une période méconnue de l’histoire de la Terre », a-t-elle commenté.

Au moment de la formation du groupe Moodies, la Terre était quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissons aujourd’hui : pour commencer, notre atmosphère était densément chargée de méthane et de dioxyde de carbone – mais presque pas d’oxygène. Les masses continentales – « terra firme », si vous préférez – existaient déjà, mais y être était compliqué car les mouvements tectoniques qui ont donné naissance à nos continents se produisaient encore («Vaalbara« , le premier supercontinent théoriquement, était encore jeune à cette époque).

Dans le même temps, cependant, des formations comme les Moodies traversaient les océans, quelques-unes remontant à la surface, emportant avec elles tout ce qu’elles pouvaient traîner. Selon Christoph Heubeck, le géologue à la tête de l’expédition en Afrique du Sud, ce processus a favorisé la naissance de la vie. Le spécialiste a déjà pénétré 200 mètres (m) de terre, récoltant sept échantillons qui sont, en somme, une version fossile de la boue primordiale de la Terre – pensez à la «boues» qui faisaient fureur chez les enfants et les adolescents il y a quelques années, seulement incroyablement durs pour avoir 3,2 milliards d’années de plus. Le huitième forage devrait avoir lieu le mois prochain.

Heubeck pense que ces « êtres » sont une forme de vie antérieure aux soi-disant « cyanobactéries », les microbes qui ont fait de notre atmosphère l’objet riche en oxygène que nous connaissons aujourd’hui (dans l’histoire, cela est devenu connu sous le nom de « Grande Oxydation ») . L’expert imagine qu’ils vivaient d’un type spécifique de métabolisme du fer, bien que cette affirmation soit controversée dans la communauté scientifique : des êtres de ce type ne survivraient pas très bien dans l’environnement éclairé de la lumière solaire.

Pourtant, des preuves de formations qui ont besoin d’oxygène pour exister ont déjà été trouvées et datées d’avant la Grande Oxydation. Autrement dit, il y a des raisons de soupçonner que soit ces êtres ont émergé progressivement, évoluant et mourant jusqu’à ce que la Terre ait trouvé l’équilibre où elle se trouve aujourd’hui, soit l’événement qui a oxygéné l’atmosphère a pu commencer beaucoup plus tôt que nous ne le pensions.

Cette question peut trouver une réponse avec cette étude : si l’équipe de Heubeck trouve des signes de capacité de production d’oxygène dans l’un des échantillons qu’il a prélevés en Afrique du Sud, alors il a peut-être trouvé le « chaînon manquant » qui manquait dans d’autres échantillons de la première Terre forme de vie.

Heubeck et son équipe devraient commencer les études en 2022.

