La Chine bat le record de distance de communication directe grâce à la sécurité quantique

Une équipe de chercheurs de l’Université Tsinghua en Chine a battu le record de distance pour la communication directe de sécurité quantique (QSDC) en envoyant des informations à l’aide de leur protocole à 102,2 km.

Configuration de l’expérience. Laser : 1 550 nm avec une fréquence de répétition des impulsions de 50 MHz ; Assemblage de porte programmable sur le terrain FPGA, atténuateur ATT, contrôleur de polarisation PC, polariseur en ligne ILP, circulateur optique CIR, séparateur de faisceau de polarisation PBS, collecteur de filtres FC 90:10, filtre de maintien de polarisation PMFC, phase PM, modulateur d’intensité IM avec 45,1 dB taux d’extinction, isolateur ISO, rotor FARaday à 90 degrés, détecteur de nanofils à 85 % de nanofils avec une efficacité de détection supérieure à 85 %, taux de comptage d’obscurité de 50 Hz et temps de réinitialisation de 15 ns. L’interféromètre asymétrique Mach-Zehnder se compose de deux PMFC et la longueur de retard est d’environ 2 m. Crédit : Zhang H, Sun Z, Qi R et al. Réalisation d’une communication directe sécurisée quantique sur 100 km de fibre avec des états quantiques temporels et de phase. Lumière Sci Appl 11, 83 (2022)

Dans un article publié dans la revue Lumière : science et applicationsle groupe décrit comment ils ont créé un nouveau protocole QSDC et l’ont utilisé pour envoyer des signaux sécurisés sur un câble à fibre optique afin d’étendre la distance à laquelle ces messages pouvaient être envoyés.

QSDC exploite l’enchevêtrement comme moyen d’assurer la transmission du réseau sur des lignes de données sécurisées. Comme ces particules sont liées de manière inaltérable, les protocoles qui les utilisent ne peuvent pas être piratés sans être détectés par les systèmes récepteurs de ces messages.

Au fur et à mesure que la recherche a progressé pour permettre l’utilisation de QSDC dans des applications du monde réel, l’objectif a été de réduire les erreurs, d’augmenter les taux de transmission et, surtout, d’étendre la distance à laquelle les messages utilisant le protocole peuvent être envoyés. Avant ce nouvel effort, le record était de 18 km.

Pour étendre cette distance, les chercheurs ont conçu un nouveau protocole QSDC, qui consiste à utiliser des états photoniques temporels pour surveiller les signaux et les états de phase des messages de communication réels.

Les chercheurs suggèrent que l’ajout de telles fonctionnalités au protocole QSDC protège contre les erreurs de phase et de polarisation. De plus, il ne repose pas sur la rétroaction ou l’appariement précis des paires d’interféromètres.

Ils soulignent également que cela rend également ces systèmes plus fiables, ce qui entraîne à son tour un taux d’erreur plus faible. Et la réduction du taux d’erreur vous permet d’étendre la distance des messages envoyés à l’aide du protocole.

Les scientifiques reconnaissent que le taux de transmission est lent, à seulement 0,54 bps, ce qui est encore plus lent que les systèmes utilisant l’informatique classique. Cependant, ils notent qu’il est encore assez rapide pour permettre l’envoi de messages cryptés ou même d’appels téléphoniques.

Selon eux, leurs travaux montrent qu’il est possible de créer des réseaux interurbains basés sur QSDC en utilisant la technologie actuelle. Ils suggèrent même que certaines zones d’Internet actuellement en place pourraient être remplacées par des parties basées sur le protocole QSDC qu’ils ont développé pour permettre des communications résistantes aux pirates.

