Des scientifiques parviennent à reproduire une explosion de supernova en laboratoire

L’explosion stellaire connue en astronomie sous le nom de « supernova » a été reproduite avec succès à l’intérieur d’un laboratoire, selon un article rédigé par des scientifiques de l’École polytechnique (École polytechnique) à Paris, France.

Le consensus parmi les astronomes est que les nuages ​​de gaz, de poussière cosmique et d’autres particules spatiales peuvent devenir des « berceaux d’étoiles », développant des conditions favorables à la formation de nouvelles étoiles, lorsqu’ils interagissent avec les ondes de choc causées par les supernovae.

Lire aussi

De nouvelles étoiles pourraient naître d’une explosion connue sous le nom de « supernova », que les scientifiques ont pu reproduire en laboratoire (Image : pixelparticle/)

Cependant, de nombreux facteurs conduisent à ce processus – le plus compliqué d’entre eux étant la turbulence des vagues, quelque chose de très difficile à simuler sur les ordinateurs. La solution était alors de créer un modèle similaire, à plus petite échelle, dans un environnement contrôlé, et de l’observer en profondeur.

Bruno Albertazzi, qui a signé la paternité principale de l’étude, a développé avec son équipe un modèle ayant précisément cette capacité : en gros, l’équipe a utilisé une sphère contenant la mousse d’un composé carbone-hydrogène pour simuler les nuages ​​de poussière. Cette sphère était placée dans une chambre isolée, maintenue en place par une tige de carbone.

La broche, à son tour, a été chauffée avec des faisceaux laser jusqu’à ce qu’elle atteigne le point critique qui l’a fait exploser. Cette explosion a généré un choc similaire – bien qu’à l’échelle humaine – à ce qui est théorisé qu’un nuage moléculaire est touché dans une explosion de supernova.

Immédiatement après la « petite supernova », les techniciens de laboratoire ont scanné la sphère à la recherche de points devenus plus denses – ils seraient la représentation de l’expérience des zones de haute intensité dans les nuages ​​​​moléculaires qui s’effondreraient et formeraient des étoiles. Bien qu’un minimum de compression ait été trouvé par les experts, ils ont remarqué que ce volume augmentait au fur et à mesure que de nouvelles explosions se produisaient.

Autrement dit : dans une région de l’univers avec plusieurs étoiles du même âge, plusieurs supernovas peuvent se produire en même temps, ce qui engendrerait plusieurs étoiles.

Albertazzi et son équipe ont toujours l’intention d’étudier le sujet plus en profondeur afin de confirmer leurs soupçons, mais un article complet avec cette expérience a été publié et examiné dans la revue scientifique Matière et rayonnement aux extrêmesconnecté à Institut américain de physique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !