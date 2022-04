Des astronomes découvrent un nouveau type d’explosion stellaire

Avec l’aide du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), une équipe internationale d’astronomes a observé un nouveau type d’explosion stellaire : une micronova.

Ces explosions se produisent à la surface de certaines étoiles, et chacune peut brûler une quantité de matière stellaire équivalente à environ 3,5 milliards de grandes pyramides de Gizeh en quelques heures seulement.

Vue d’artiste d’une explosion de micronova à partir de la base du flux d’accrétion au pôle magnétique d’une naine blanche dans un système stellaire binaire. Crédit : Mark Garlick/Université de Durham

« Nous avons découvert et identifié pour la première fois ce que nous appelons une micronova », explique Simone Scaringi, astronome à l’Université de Durham, qui a dirigé l’étude, publiée ce mardi (20) dans la revue nature. « Le phénomène remet en question notre compréhension de la façon dont les explosions thermonucléaires se produisent dans les étoiles. Nous pensions le savoir, mais cette découverte propose une toute nouvelle façon de les atteindre.

Les micronovas sont des événements extrêmement puissants, mais ils sont petits à des échelles astronomiques. Elles sont beaucoup moins énergétiques que les explosions stellaires appelées novae, que les astronomes observent depuis des siècles.

Les deux types d’explosions se produisent dans les naines blanches, des étoiles mortes plus massives que notre Soleil mais aussi petites que la Terre.

Une naine blanche dans un système à deux étoiles peut voler de la matière, principalement de l’hydrogène, à son étoile compagne si elles sont suffisamment proches. Lorsque le gaz tombe sur la surface très chaude de l’étoile naine blanche, il déclenche la fusion explosive des atomes d’hydrogène en hélium.

Dans une novae, ces explosions thermonucléaires se produisent sur toute la surface stellaire. « De telles détonations font brûler et briller toute la surface de la naine blanche pendant plusieurs semaines », explique la co-auteur Nathalie Degenaar, astronome à l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas.

Les micronovae sont des explosions similaires à plus petite échelle et plus rapides, ne durant que quelques heures. Ils se produisent dans certaines naines blanches avec de forts champs magnétiques, qui dirigent la matière vers les pôles magnétiques de l’étoile.

« Pour la première fois, nous avons vu que la fusion de l’hydrogène peut également se produire localement. L’hydrogène combustible peut être contenu à la base des pôles magnétiques de certaines naines blanches, de sorte que la fusion ne se produit qu’à ces pôles magnétiques », explique Paul Groot, astronome à l’Université Radboud aux Pays-Bas, co-auteur de l’étude.

« Cela conduit à l’explosion de bombes à microfusion, qui représentent environ un millionième de la force d’une nouvelle explosion, d’où le nom de micronova », poursuit Groot.

Bien que « micro » puisse impliquer que ces événements sont petits, ne vous y trompez pas : une seule explosion comme celle-ci peut brûler environ 20 000 000 de milliards de kilogrammes.

Un nouveau type d’explosion stellaire défie la compréhension des scientifiques

Ces nouvelles micronovas défient la compréhension des astronomes des explosions stellaires et pourraient être plus nombreuses qu’on ne le pensait auparavant. « Cela montre à quel point l’Univers est dynamique. Ces événements peuvent être assez courants, mais comme ils sont si rapides, ils sont difficiles à saisir en action », explique Scaringi.

L’équipe a découvert ces mystérieuses microrafales pour la première fois en analysant les données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. « En parcourant les données astronomiques recueillies par TESS, nous avons découvert quelque chose d’inhabituel : un flash lumineux de lumière optique qui dure quelques heures. En regardant plus loin, nous avons trouvé plusieurs signes similaires », a déclaré Degenaar.

L’équipe a observé trois micronovae avec TESS : deux étaient des naines blanches connues, mais la troisième a nécessité des observations supplémentaires avec l’instrument X-sniper sur le VLT de l’ESO pour confirmer leur statut de naine blanche.

« Avec l’aide du Very Large Telescope de l’ESO, nous avons découvert que tous ces flashs optiques étaient produits par des naines blanches », explique Degenaar. « Cette observation a été cruciale pour interpréter notre résultat et découvrir la micronova », ajoute Scaringi.

La découverte de micronovae s’ajoute au répertoire des explosions stellaires connues. Maintenant, l’équipe veut capturer davantage de ces événements insaisissables, nécessitant des enquêtes à grande échelle et des mesures de suivi rapides. « La réponse rapide de télescopes tels que le VLT ou le télescope de nouvelle technologie de l’ESO et la panoplie d’instruments disponibles nous permettront de découvrir plus en détail ce que sont ces mystérieuses micronovae », conclut Scaringi.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !