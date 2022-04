Certains ptérosaures ne volaient pas seulement, ils avaient des plumes de différentes couleurs.

Une équipe internationale de paléontologues a découvert de nouvelles preuves que les ptérosaures – des dinosaures volants qui vivaient il y a 230 à 60 millions d’années – avaient des plumes dont la coloration variait en fonction de la concentration de mélanine dans l’organisme.

Reconstitution d’artiste du ptérosaure à plumes Tupandactylus, montrant les types de plumes le long de la face inférieure de la crête de la tête : monofilaments sombres et plumes ramifiées de couleur plus claire. Crédit : Bob Nicholls

Publié ce mardi (20) dans le magazine naturel’étude a été menée par les paléontologues Aude Cincotta et Maria McNamara du Cork College en Irlande et Pascal Godefroit de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, avec une équipe internationale de scientifiques du Brésil et de Belgique.

La nouvelle étude est basée sur des analyses d’une tête fossilisée de 115 millions d’années de l’empereur ptérosaure Tupandactylus, trouvée dans le nord-est du Brésil.

Cette espèce de ptérosaure est célèbre pour sa crête bizarre et énorme. L’équipe a découvert que le bas de la crête avait un bord abondant de plumes, avec des poils courts et des duvets ramifiés.

« Nous ne nous attendions pas à voir cela », a déclaré Cincotta. « Pendant des décennies, les paléontologues se sont demandé si les ptérosaures avaient des plumes. Les plumes de ce spécimen mettent définitivement fin à ce débat, car elles sont très clairement ramifiées sur toute sa longueur, tout comme celles des oiseaux d’aujourd’hui.

Un fossile de ptérosaure brésilien conserve des granules de mélanine

L’équipe a ensuite étudié les plumes avec des microscopes électroniques à haute puissance et a trouvé des mélanosomes bien conservés – des granules de pigment mélanine. De manière inattendue, la nouvelle étude montre que les mélanomes sur différents types de plumes ont des formes différentes.

« Chez les oiseaux aujourd’hui, la couleur des plumes est fortement liée à la forme du mélanome », a déclaré McNamara. « Parce que les types de plumes de ptérosaure avaient différentes formes de mélanome, ces animaux devaient avoir la machinerie génétique pour contrôler les couleurs de leurs plumes. Cette caractéristique est essentielle pour la normalisation des couleurs et montre que la coloration était une caractéristique essentielle même des premières plumes.

Grâce aux efforts collectifs des scientifiques et des autorités belges et brésiliennes travaillant avec un donateur particulier, le spécimen remarquable a été rapatrié au Brésil. « Il est essentiel que des fossiles scientifiquement importants comme celui-ci soient renvoyés dans leur pays d’origine et conservés en toute sécurité pour la postérité », a déclaré Godefroit. « Ces fossiles peuvent ensuite être mis à la disposition des scientifiques pour une étude plus approfondie et peuvent inspirer les futures générations de scientifiques à travers des expositions publiques qui célèbrent notre patrimoine naturel. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !