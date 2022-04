Des scientifiques veulent envoyer une sonde de recherche sur Uranus

Alors que des sondes ont déjà été envoyées sur Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, dans les confins du système solaire, les géantes Neptune et Uranus n’ont jamais reçu même un visiteur dédié pour les rechercher in loco.

Cependant, dans un nouveau rapport qui définit les principales priorités de la science planétaire et de l’astrobiologie, un groupe d’experts de l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis conseille de corriger cette omission.

Avec Neptune, Uranus est l’une des deux seules planètes qui n’ont pas encore été vues par des sondes dédiées à leur étude. Image : IncrediVFX – istockphoto

En tant que tel, le comité a fait de l’envoi d’une sonde à Uranus une priorité absolue au cours de la prochaine décennie. Le rapport s’intitule « Origins, Worlds and Life : A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032 », commandé par la NASA, visant à identifier les cibles scientifiques les plus importantes des dix prochaines années.

« Le comité donne la priorité à l’orbiteur et à la sonde Uranus (UOP) comme la nouvelle mission la plus prioritaire pour l’initiation au cours de la décennie 2023-2032 », indique le rapport.

Un rapport recommande une excursion orbitale vers Uranus pour une étude sans précédent de son atmosphère et de ses lunes

La sonde envoyée sur Uranus entreprendrait un tour orbital pluriannuel de la planète, sondant son atmosphère, dans le but de fournir une richesse d’informations sans précédent sur la géante de glace et ses lunes.

Les mondes océaniques sont d’un grand intérêt pour les astrobiologistes, qui pensent qu’au plus profond des océans de ces corps géologiquement actifs, les cheminées volcaniques peuvent permettre à des écosystèmes entiers basés sur un réseau trophique chimiosynthétique de prospérer, tout comme les cheminées hydrothermales ici sur Terre.

Ces corps, dont plusieurs ont été identifiés dans le système solaire, sont les candidats les plus prometteurs pour trouver une vie extraterrestre.

Dans cette note, le comité a identifié le monde océanique Encelade, une lune de Saturne, comme sa deuxième priorité, avec une mission appelée Encelade Orbilander. Ce corps recouvert de glace a été observé en train d’évacuer des panaches de vapeur dans l’espace depuis son océan intérieur. L’échantillonnage de ces panaches pourrait évaluer l’habitabilité de l’océan d’Encelade, et peut-être même détecter des signes de vie à l’intérieur.

Le coût d’une mission sur Uranus pourrait s’élever à plus de 4 milliards de dollars américains (plus de 18,4 milliards de reais), mais le gain scientifique potentiel serait inestimable. Ainsi, aussi, pourrait être le gain d’une exploration en profondeur d’Encelade.

Les deux plus hautes priorités de la version précédente du rapport (2013-2022) étaient une mission de retour d’échantillon depuis Mars et une mission vers la lune Europa, qui orbite autour de Jupiter et abrite un supposé océan intérieur. Les deux sont en cours de développement.

D’autres recommandations dans le nouveau rapport incluent la poursuite de la mission de retour d’échantillons de Mars (et la restauration du programme d’exploration de Mars dans son ensemble), un soutien continu à l’exploration lunaire et, pour la première fois, l’amélioration du programme de la NASA pour trouver et suivre les astéroïdes. qui menacent la vie sur Terre.

« Ce rapport présente une vision ambitieuse mais réalisable pour faire avancer les frontières de la science planétaire, de l’astrobiologie et de la défense planétaire au cours de la prochaine décennie », a déclaré l’astrophysicien Robin Canup, directeur des sciences planétaires au Southwest Research Institute et coprésident du comité. .directeur de l’Académie nationale pour la recherche décennale.

« Ce portefeuille recommandé de missions, d’activités de recherche hautement prioritaires et de développement technologique entraînera des avancées transformatrices dans les connaissances humaines et la compréhension de l’origine et de l’évolution du système solaire, de la vie et de l’habitabilité des corps autres que la Terre », a expliqué Canup.

Cliquez ici pour accéder au rapport complet.

