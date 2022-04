Le méga tremblement de terre de magnitude 9,5 a été le plus important de l’histoire, selon une étude

Le plus grand méga-séisme de l’histoire a frappé 9,5 sur l’échelle de Richter, provoquant un tsunami d’environ 8 000 kilomètres (km) et obligeant les humains à abandonner la zone sinistrée pendant environ mille ans, selon des preuves détaillées dans une nouvelle étude, publiée. par la revue scientifique Avancées scientifiques.

L’événement, qui a eu lieu dans ce qui est aujourd’hui le nord du Chili, est survenu après qu’une plaque tectonique a littéralement soulevé la région côtière, et le tsunami, avec des vagues de plus de 20 mètres (m), a été si puissant qu’il a atteint la Nouvelle-Zélande, où il a jeté des pierres depuis la taille des voitures pour des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres.

Les tremblements de terre dans les régions côtières sont souvent accompagnés d’alertes aux tsunamis, car les raz-de-marée peuvent poursuivre la destruction initiée par les secousses (Image : Vladiczech/)

La découverte faite par une équipe d’archéologues de l’université de Southampton, en Angleterre, a dépassé le précédent détenteur du record – un tremblement de terre qui s’est également produit au Chili, en 1960, dans la région de Valdivia. Bien que celle-ci ait pu atteindre une magnitude supérieure (jusqu’à 9,6, selon les experts), la rupture provoquée n’a été « que » de 800 km.

La nouvelle découverte s’étend cependant dans une rupture de 1000 km et au-delà. « Par le passé, on pensait qu’il ne pouvait pas y avoir d’événement de cette ampleur dans le nord du pays simplement parce qu’une longue rupture de ce type nous paraissait impossible », a expliqué le co-auteur de l’étude et géologue spécialiste à l’université britannique. , James Goff.

Comme l’événement de Valdivia, le méga tremblement de terre de 9,5 degrés était ce que les experts appellent un «méga tremblement de terre», le type de tremblement le plus puissant. En termes simples, ces événements se produisent lorsque deux plaques tectoniques se chevauchent – l’une « monte » au-dessus de l’autre – les bloquant dans cette position. Le problème est que les forces qui les ont poussés continuent de bouger, provoquant une telle contrainte qu’à terme le point de contact est détruit, créant de longues ruptures et libérant toute l’énergie d’un coup sous forme d’ondes sismiques (ondes de choc).

Ces ondes sont essentiellement le « tremblement de terre ». Sur terre, ils causent d’immenses destructions et des centaines, voire des milliers de morts (lors de l’événement de Valdivia, les experts parlent de 6 000 vies perdues). Dans la mer, en plus de tout cela, il y a l’effet massif sur l’océan, c’est-à-dire les tsunamis.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont trouvé des sédimentations variées dont la nature indiquait les régions côtières. En d’autres termes : galets, éclats et rochers que l’on trouve habituellement sur les plages. Mais ils les ont trouvés… dans le désert d’Atacama, un endroit définitivement connu pour absence de la mer.

« Non seulement nous avons trouvé des preuves de sédimentation et des fossiles d’animaux marins qui auraient vécu paisiblement dans la mer avant qu’ils ne soient jetés » – a déclaré Goff – « mais nous avons également trouvé tout cela à des points très élevés et bien ‘à l’intérieur’ du continent , il n’y a donc aucun moyen qu’ils y soient arrivés avec une tempête commune.

Face aux divergences ci-dessus, les scientifiques ont utilisé une méthode d’analyse temporelle au radiocarbone, qui leur a permis d’identifier les quantités de carbone 14, un isotope radioactif du carbone. Comme il est partout sur Terre, il est facilement absorbé par les sédiments ; et comme sa demi-vie est de 5 730 ans, il est devenu l’un des mécanismes les plus utilisés dans la recherche qui doit établir une chronologie remontant jusqu’à 50 000 ans dans l’histoire.

En analysant les matériaux déplacés par cette méthode, les archéologues et les géologues ont conclu que les sédiments rejetés par sept sites de recherche différents dans un rayon de 600 km au large des côtes du nord du Chili ont été rejetés à l’intérieur des terres il y a 3 800 ans. Plus loin, des structures en pierre manifestement travaillées de main d’homme ont été retrouvées face à la mer, indiquant qu’elles avaient été retournées et déplacées par le tsunami qui a suivi les ondes de choc.

« La population locale s’est retrouvée sans rien », a déclaré Goff. « Nos travaux archéologiques ont trouvé des signes indiquant qu’une dislocation sociale massive a suivi l’événement, avec des communautés se déplaçant vers l’intérieur des terres, loin de la portée du tsunami. Il a fallu environ mille ans pour que les gens reviennent sur la côte pour créer de nouvelles colonies, ce qui est une période assez longue étant donné qu’ils dépendaient de la mer pour se nourrir.

Cette partie sera étudiée plus en détail par l’équipe. Goff soutient qu’après la nature « battante » leur a donné, les gens ont abandonné la région à l’époque. Cependant, aujourd’hui, ces mêmes régions sont très peuplées – certaines, comme les geysers d’El Tatio, la ville abandonnée de Santa Laura et la réserve nationale de Los Flamencos, sont même des destinations touristiques populaires dans le monde entier.

En comprenant les mécanismes à l’origine du plus grand méga-séisme de l’histoire, nous pouvons développer des mécanismes de défense et d’évasion qui, s’ils étaient absents, auraient des résultats catastrophiques si un tel événement devait se reproduire.

