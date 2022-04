Un ange? Hubble attrape une paire d’ailes translucides dans le cosmos

Près de 32 ans d’activité, le télescope spatial Hubble ne se lasse pas de nous surprendre avec des images de plus en plus impressionnantes de l’univers. Cette fois, il nous apporte l’enregistrement de ce qui semble être une belle paire d’ailes translucides planant dans le cosmos.

Sur le point d’achever 32 ans d’activité dans l’espace, le télescope spatial Hubble continue de prendre des images de plus en plus impressionnantes du cosmos. Image : Whitelion61 –

Serait-ce une preuve concrète de l’existence d’êtres célestes, tels que des anges, des archanges et des chérubins survolant l’immensité de l’espace ? A la grande déception de beaucoup, non. Mais, c’est toujours quelque chose d’aussi magique et beau que.

Ces étonnantes « ailes » sont le résultat d’une collision en cours entre deux galaxies lointaines, appartenant au système VV689, justement surnommé… Angel Wings.