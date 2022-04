Le « chaînon manquant » entre les premières galaxies et les trous noirs supermassifs est vu par Hubble

Nous sommes peut-être sur le point de découvrir plus d’informations antérieures au premier milliard d’années de l’univers. Une équipe internationale d’astronomes a réussi à identifier un « chaînon manquant » entre les premières galaxies et les trous noirs supermassifs, en utilisant des données archivées d’anciennes observations du télescope spatial Hubble.

L’objet en question s’appelait « GNz7q » et, à première vue, ce n’est rien de plus qu’un point rouge dans une série d’images récemment diffusées par l’agence spatiale américaine (NASA) et reproduites ci-dessous.

Le point rouge dans la partie en surbrillance de l’image correspond à l’objet qui pourrait être un chaînon manquant entre les trous noirs et les galaxies anciennes (Image : NASA/Hubble/Handout)

« L’objet existait déjà lorsque l’univers n’était qu’un enfant, avec seulement 750 millions d’années après le Big Bang », indique un extrait de la divulgation sur le site de la NASA. « Le mélange de rayonnement de l’objet ne peut pas être attribué uniquement au processus de formation des étoiles. La meilleure explication est qu’il s’agit d’un trou noir en croissance, enveloppé de poussière cosmique. En temps voulu, le trou noir émergera de son « cocon » de poussière sous la forme d’un quasar brillant, un « phare » de lumière intense au cœur d’une galaxie primitive. »

Selon le communiqué, la découverte est à la fois incroyable et dynamique : c’est parce que le GNz7q est passé complètement inaperçu pour nous, même s’il se trouvait dans l’un des domaines les plus étudiés par Hubble – le domaine Grands Observatoires Origines Deep Survey-North (MARCHANDISES-Nord). Le texte souligne que cela sert de preuve des mouvements constants de l’univers : même si nous avons observé une zone déjà connue, beaucoup de choses peuvent encore changer quand nous ne regardons pas.

L’équipe de recherche a identifié des signaux infrarouges et ultraviolets qui ne correspondent pas aux émissions des galaxies, mais qui sont assez courants dans les émissions de matériaux tombant dans un trou noir. Et les trous noirs enveloppés de denses nuages ​​de poussière étaient déjà la cible de nos théories scientifiques – mais c’est la première fois que nous en observons un directement.

« Notre analyse suggère que GNz7q est le premier exemple d’un trou noir à croissance rapide dans le noyau rempli de poussière d’une galaxie née à proximité du plus ancien trou noir supermassif de l’univers. [nota: esse é o J0313-1806, formado quando o universo não chegava a 700 milhões de anos]», a déclaré Seiji Fujimoto, astronome à l’Institut Niels Bohr, lié à l’Université de Copenhague, au Danemark, et auteur principal d’un article sur le sujet, publié par Nature. « Les propriétés de cet objet dans tout le spectre électromagnétique sont en accord avec les prédictions obtenues dans les simulations théoriques » ;

Bien qu’il ne soit toujours pas possible d’affirmer catégoriquement qu’il s’agit d’un trou noir supermassif en devenir (et l’équipe étudie d’autres interprétations possibles), cette perception est celle qui se rapproche le plus de l’explication de tous les éléments observés : le GNz7q, selon le groupe, est dans une galaxie qui forme des étoiles d’au moins 1 600 masses solaires par an (Galaxie étoilée) – et l’objet lui-même est brillant dans le spectre ultraviolet et très faible dans les rayons X, ce qui est cohérent avec un trou noir qui absorbe encore de la matière.

« GNz7q est une découverte unique qui a été faite au centre d’un domaine bien étudié de la recherche spatiale – cela montre que de grandes découvertes peuvent également se cacher juste devant vous », a déclaré Gabriel Brammer, un astronome également basé à Niels Bohr et un membre de l’équipe derrière l’étude. « Il est peu probable que la découverte de GNz7q dans le domaine de recherche relativement petit de GOODS-North soit une » pure chance « , mais il s’agissait probablement d’un cas où la prévalence de ces sources pourrait en fait être plus élevée qu’on ne le pensait auparavant. »

L’étude complète est accessible via le Revue Nature. L’équipe entend poursuivre les recherches, en profitant du potentiel d’observation accru du télescope spatial James Webb, lancé à Noël 2021.

