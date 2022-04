Les astronautes de la mission Crew-4 arrivent en Floride pour se rendre à l’ISS

Les astronautes Jessica Watkins, Kjell Lindgren et Robert Hines (NASA), ainsi que Samantha Cristoforetti (ESA) sont arrivés au Centre spatial Kennedy en Floride, d’où ils partiront pour la Station spatiale internationale (ISS). Les astronautes composent la mission Crew-4, opérée par SpaceX dans le cadre d’un contrat commercial avec l’agence spatiale américaine.

Selon une mise à jour publiée par la NASA via ses canaux officiels, la mission, qui devait initialement partir du centre jeudi prochain (21), devrait quitter la Terre samedi (23), avec des préparatifs commençant à 6h26 (heure de Brasilia ).

Les astronautes de la mission Crew-4, qui partira pour la Station spatiale internationale samedi prochain, sont arrivés à la base de lancement en Floride (Images : NASA/ESA/SpaceX/Handout)

Quelques jours avant l’arrivée de l’équipage d’astronautes, des techniciens de la mission Crew-4 ont effectué des tests de préparation au vol, évaluant divers aspects préparatoires du vaisseau spatial Crew Dragon. liberté et la fusée Falcon 9. Au vu de l’approbation de toutes les évaluations, le 15, le feu vert a été donné pour que la mission progresse jusqu’à son lancement. Comme prévu, la fusée devrait décoller de la rampe de lancement 59A.

Alors que Lindgren sert de commandant de mission pour des raisons d’ancienneté, une grande partie de l’attention est sur les épaules de Jessica Watkins : l’astronaute sera la première femme noire à effectuer une mission prolongée dans l’espace, vivant et travaillant sur l’ISS pendant au moins six mois. , avec la possibilité de le prolonger jusqu’à un an.

« Je pense qu’il est important de reconnaître cette réalisation de notre agence et de notre pays, afin que nous sachions que nous construisons la fondation qui a été lancée par toutes les femmes astronautes noires qui sont venues avant moi », a déclaré Watkins à la radio NPR en février de cette année. . « Je me sens vraiment honoré d’être une petite partie de cet héritage, mais aussi d’être un membre égal avec le reste de l’équipe. »

Rappelons que Watkins a également été convoqué dans le programme Artemis, l’ambitieux projet spatial de la NASA qui vise à ramener l’homme sur la Lune entre 2025 et 2026.

Récemment, SpaceX a promu un autre lancement vers l’ISS : le 8, la mission hache-1, le premier entièrement diffusé par des membres de la société civile à titre privé, est arrivé à la station. En effet, l’exécution de la mission par la société Axiom Space a été à l’origine d’au moins un des reports de la mission de samedi.

Lorsque les astronautes de Crew-4 arriveront à la station, ils seront accueillis par au moins deux membres de l’expédition précédente, Crew-3. Après une période de quelques jours où les anciens « locataires » passeront le relais aux nouveaux occupants, les voyageurs de Crew-3 reviendront sur Terre à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon. endurance.

