La NOAA crée un nouvel outil de suivi des espèces marines

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis lance un nouvel outil pour suivre plus efficacement et plus précisément la localisation et les mouvements des espèces marines.

Nouveau portail interactif de NOAA Fisheries, le segment de surveillance des pêches de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Image : Capture d’écran – NOAA

Étant donné que les aires de répartition de nombreuses espèces marines changent, s’étendent et se contractent constamment et très rapidement, en réponse à l’évolution des conditions océaniques, le portail de cartographie et d’analyse de la distribution améliorera le partage des données et la collaboration, facilitera la prise de décision concernant la gestion et la science des pêches et augmentera connaissance de la répartition des espèces pour les évaluations des stocks.

La plate-forme interactive affiche les données des relevés au chalut de fond de la NOAA Fisheries pour cinq régions des États-Unis (nord-est, sud-est, golfe du Mexique, côte ouest et Alaska) et comprend une visionneuse de cartes et des capacités graphiques pour plus de 800 espèces de poissons marins et invertébrés capturés au cours des relevés.