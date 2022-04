Une pierre précieuse rare pourrait détenir la clé pour augmenter la puissance des ordinateurs quantiques

Un article publié dans la revue scientifique Matériaux naturels décrit une étude qui propose l’utilisation d’une pierre précieuse pour stocker et traiter les données des ordinateurs quantiques, en plus de leur permettre de voyager à la vitesse de la lumière.

Cristal d’oxyde de cuivre II de Namibie, l’un des rares endroits au monde où du cuivre oxydé a été trouvé comme pierre précieuse. Photo : Université de St. Andrew

Selon l’article, les scientifiques ont réussi à produire les plus grandes quasi-particules hybrides lumière-matière jamais créées, à partir d’oxyde de cuivre II (Cu deux O), provenant d’un ancien gisement en Namibie, l’un des rares endroits au monde où du cuivre oxydé ait jamais été trouvé comme pierre précieuse.

Connues sous le nom de polaritons de Rydberg, ces quasi-particules (100 fois plus grosses que toutes les précédentes) ont été générées à l’aide de cristaux récupérés de la pierre, qui, après avoir été polis et réduits à des dimensions inférieures à l’épaisseur d’un cheveu humain, ont été disposés en sandwich entre deux miroirs pour piéger la lumière.

Cette procédure rapproche la science de la production d’un simulateur quantique capable de fonctionner à travers ces polaritons de Rydberg, en utilisant des bits quantiques (qubits) pour stocker des informations en 0, 1 et plusieurs valeurs intermédiaires – plutôt que simplement les 1 et les 0 des bits. classiques de l’informatique.

« Fabriquer un simulateur quantique avec de la lumière est le Saint Graal de la science », déclare l’auteur principal de l’étude, le physicien Hamid Ohadi, de l’Université de St Andrews, au Royaume-Uni, dans une interview avec Science Alert. « Nous avons fait un grand pas vers cela en créant des polaritons Rydberg, l’ingrédient clé de cela. »

Deux faces de la médaille

Ce qui rend ces quasi-particules si spéciales, c’est qu’elles passent continuellement de la lumière à la matière. Les chercheurs comparent la lumière et la matière aux deux faces d’une même médaille, et c’est du côté de la matière que les quasiparticules peuvent interagir les unes avec les autres.

Selon l’étude d’Ohadi, alors que les particules lumineuses se déplacent rapidement mais n’interagissent pas entre elles, la matière est plus lente, mais capable d’interagir. La réunion de ces deux compétences pourrait contribuer à accroître le potentiel des ordinateurs quantiques.

Les polaritons de Rydberg se forment par couplage d’excitons et de photons. Et c’est là qu’intervient l’ancienne pierre précieuse namibienne : l’oxyde de cuivre II est un supraconducteur, un matériau qui permet aux électrons de circuler sans résistance – et des recherches antérieures ont montré qu’il contient des excitons géants de Rydberg.

Les excitons sont des quasi-particules électriquement neutres qui peuvent être forcées, dans de bonnes conditions, à se coupler avec des particules de lumière. Ces grands excitons trouvés dans l’oxyde de cuivre II sont capables d’être couplés à des photons dans une configuration spéciale connue sous le nom de microcavité Fabry-Pérot – essentiellement un sandwich miroir.

C’était un élément clé pour que les chercheurs puissent créer les plus grands polaritons de Rydberg. « Acheter la pierre sur eBay était facile », explique le physicien Sai Kiran Rajendran de l’Université de St. Andrews, co-auteur de l’étude. « Le défi consistait à produire des polaritons Rydberg existants dans une gamme de couleurs extrêmement étroite. »

La méthode promet une plus grande puissance de traitement dans les ordinateurs quantiques

Une fois que des ordinateurs quantiques hautement performants pourront être assemblés – peut-être en utilisant ces polaritons de Rydberg – des améliorations exponentielles de la puissance de calcul leur permettront de s’attaquer à des calculs extrêmement complexes au-delà de la portée des ordinateurs actuels.

L’ordinateur quantique d’IBM. Image : Recherche IBM / Flicker

Les exemples présentés par les chercheurs incluent le développement de matériaux supraconducteurs à haute température et une meilleure compréhension de la façon dont les protéines se replient (ce qui augmenterait potentiellement notre capacité à fabriquer des médicaments).

Les méthodes décrites dans la nouvelle recherche doivent être affinées avant que ces particules puissent être utilisées dans des circuits quantiques, mais les bases sont là – et l’équipe pense que leurs résultats pourraient également être améliorés à l’avenir. « Ces résultats ouvrent la voie à la réalisation d’excitons-polaritons interagissant et explorant des phases de matière fortement corrélées en utilisant la lumière sur une puce », déclarent les chercheurs dans leur article.

