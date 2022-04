Le Rover Perseverance atteint l’ancien delta du fleuve au cratère Jezero sur Mars

Mardi, la NASA a annoncé que le rover Persévérance avait franchi une étape majeure dans sa mission vers Mars, atteignant enfin les vestiges d’un ancien delta fluvial qui existait autrefois dans Jezero Crater, son site d’atterrissage de 45 kilomètres de large.

Le rover Perseverance de la NASA est arrivé dans l’ancien delta du fleuve qui existait autrefois au fond du cratère Jezero. Image : NASA/JPL-Caltech/ASU

Les membres de l’équipe de la mission ont déclaré que le delta est un « véritable festin géologique » pour le rover, qui recherche des signes de vie fossilisée sur la planète depuis février 2021.

« Nous observons le delta au loin depuis plus d’un an alors que nous explorons le fond du cratère », a déclaré Ken Farley, scientifique du projet pour la mission Persévérance au Jet Propulsion Laboratory (JPL), le centre de technologie géré par le gouvernement de la NASA. dirigé par le secteur privé représenté par le California Institute of Technology (Caltech).