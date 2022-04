Images de Jupiter traitées après le téléchargement préliminaire des données du vaisseau spatial Juno, prises lors du 41e périjove du vaisseau spatial le 9 avril 2022, à des altitudes comprises entre 102 637 km et 3 263 km. Crédits : NASA via Twitter – Brian Swift

Toutes ces photos ont été prises par JunoCam, l’appareil photo de deux mégapixels du vaisseau spatial, pendant environ trois heures lors de son 41e périjove (passage le plus proche de la planète) le 9 avril. Les images ont ensuite été renvoyées sur Terre sur des millions de kilomètres et capturées par des antennes sur le Deep Space Network de la NASA. Les données brutes envoyées par la sonde ont été traitées et travaillées pour améliorer ses couleurs et ses contrastes.