Pour la deuxième fois, le directeur d’un institut de recherche est rétrogradé après des accusations d’intimidation

Un récent scandale dans la communauté scientifique allemande a pris des proportions considérables à mesure que ses détails parvenaient à la sphère publique : selon le sciencela directrice de l’archéologie de l’Institut Max Planck des sciences, Nicole Boivin, a de nouveau été rétrogradée de son poste après plusieurs accusations d’intimidation d’entreprise et d’inconduite scientifique.

L’Institut Max Planck est peut-être le principal centre de recherche scientifique d’Allemagne, travaillant dans les sciences naturelles, de la vie et sociales, ainsi que dans les arts et les sciences humaines, pour paraphraser le propre manifeste de l’institution, publié en 1986. L’institut a été fondé à l’origine sous le nom « Kaiser Wilhelm Society », mais a été renommé en l’honneur de son ancien président, le physicien théoricien Max Planck.

Nicole Boivin est une archéologue canadienne qui dirige un domaine important de l’Institut des sciences Max Planck en Allemagne (Image : Collection personnelle/Reproduction)

Selon les informations diffusées par le magazine, le sentiment entre la division Archéologie et Biologie Archéologique de l’Institut est celui des « incertitudes » : « le sentiment que nous avons est un sentiment de confusion, pas le sentiment que les choses ont été faites correctement ou que certains d’entre nous ont confiance dans ce processus », a déclaré l’un des chercheurs de la région, sous couvert d’anonymat.

Ce n’est pas la première fois que Nicole Boivin se retrouve en inimitié avec l’institut lui-même : en 2021, l’exécutif avait également été rétrogradé pour les mêmes accusations par l’actuel président, l’électrochimiste Martin Stratmann. L’archéologue, une Canadienne de naissance, a poursuivi le chef de l’organisation et un tribunal allemand l’a rétablie au poste de direction, affirmant que Stratmann n’avait pas suivi les bons processus d’exclusion ou de rétrogradation de ses chercheurs associés. Dans cette victoire, Boivin a été rétabli par un vote favorable de 32 contre 1 dans un panel d’autres chercheurs et juristes de la fonction publique allemande – même si Stratmann a réclamé plus de trois ans d’enquêtes.

Elle promet même de porter l’affaire devant les tribunaux du pays bavarois : « il est extrêmement décevant que l’institut n’ait pas répondu aux demandes répétées formulées ces derniers mois pour un audit externe de cette affaire très problématique ; ou pour au moins me permettre de maintenir ma position pendant que l’affaire est portée devant les tribunaux », a-t-elle déclaré à Science par e-mail. « Cette affaire met en évidence de toute urgence le besoin de tribunaux indépendants capables d’examiner en profondeur des situations contestables comme la mienne. »

Une grande partie de l’institut semble soutenir l’archéologue, bien que personne ne se soit manifesté pour s’en occuper directement. Selon Science, certaines personnes disent qu’il s’agit d’un cas de traitement injuste qui souligne la nécessité d’une plus grande participation des femmes à la gestion de l’organisation. En comptant Boivin, seulement 15 % de ses 304 administrateurs sont des femmes – et le genre féminin occupe des postes de direction inférieurs dans les sondages, contrairement aux hommes.

« Le fait que l’institut n’ait pas réussi à la rétrograder à nouveau en dit long sur le bien-fondé des allégations actuelles contre elle », a déclaré un autre chercheur, également sous couvert d’anonymat.

Le domaine dirigé par Boivin se définit comme « archéologie », mais applique en fait plusieurs concepts de génétique et de biologie dans des découvertes qui remontent au passé de l’espèce humaine. Grosso modo, l’archébiologie communément appelée « archébiologie » vise à établir, par exemple, la survenue de maladies ou les habitudes alimentaires et sociales des anciens humains à partir de la découverte et de l’analyse de fossiles et de restes fossilisés.

