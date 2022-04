Le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars a un an

Ce mardi (19), cela fait un an que l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a effectué son premier vol sur Mars. Plus que cela : c’était la première fois qu’un avion volait dans un monde au-delà de la Terre.

Vidéo publiée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA le 19 avril 2021, montrant le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity. Crédit : NASA/JPL-Caltech

Un peu plus de deux mois après avoir atterri dans le cratère Jezero avec son compagnon de mission, le rover Persévérance, le drone de 1,8 kg a fait sa première incursion dans le ciel martien, planant à environ 3 mètres au-dessus de la surface d’un site appelé le champ des frères Wright.

En réalisant l’exploit, qui a pris 39 secondes, Ingenuity a montré que l’exploration aérienne sur Mars est possible, même si la planète a une atmosphère si dense, avec près de 1% de la pression atmosphérique normale sur Terre.

C’était même l’objectif principal de la mission de démonstration technologique du petit hélicoptère, qui a nécessité cinq vols pionniers sur 30 soleils (comme on appelle les journées martiennes, qui durent environ 24 heures et 40 minutes).

L’hélicoptère Ingenuity a déjà effectué 25 vols sur Mars

Aujourd’hui, un an plus tard, le petit hélicoptère compte déjà 25 vols à son actif et continue de rouler fort, sa mission étant à nouveau prolongée, cette fois jusqu’en septembre 2022 au plus tôt.

« C’est toujours un sentiment surréaliste », a déclaré l’ingénieur en chef de la mission Ingenuity Jaakko Karras, qui est basé au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, dans une interview avec Space.com. « Je pense que nous aurions tous dit que nous nous considérerions chanceux si nous pouvions prendre un seul vol et atterrir en toute sécurité, et extrêmement chanceux si nous pouvions arriver à la fin de cette première fenêtre de démonstration technologique de 30 soleils avec cinq vols.

Il célèbre le fait que le petit hélicoptère a dépassé (et de loin) les objectifs initiaux. « Être ici maintenant, une année terrestre complète plus tard, après avoir effectué 25 vols, plus de 45 minutes dans le ciel martien, sur toutes sortes de terrains différents que nous n’avions jamais prévus, jamais conçus – c’est incroyable. »