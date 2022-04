La NASA annonce la date de récupération de la mégafusée lunaire SLS

Tel que rapporté par Apparence numériquela NASA a décidé de retirer la méga-fusée Space Launch System (SLS), avec la capsule Orion sur le dessus, de la rampe de lancement et de la renvoyer dans une installation de traitement pour résoudre un certain nombre de problèmes identifiés ces dernières semaines.

Le Crawler-Transporter 2 (CT-2) de la NASA, le véhicule qui a transporté le SLS pendant près de 12 h jusqu’au pas de tir, doit également être utilisé pour le ramener au Vehicle Assembly Building (VAB, en sigle en anglais). Image : NASA/Cory Huston.

Le véhicule, conçu spécialement pour le programme Artemis, qui vise à ramener les humains sur la Lune, a été conduit au Pad 39B du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride le 17 mars pour passer les tests de pré-lancement les plus importants, qui configurer le soi-disant test humide.

Des défaillances critiques ont empêché le test humide SLS d’avoir lieu

D’une durée estimée à environ 48 heures, les tests ont commencé le 1er avril, mais, après avoir identifié une série de défaillances critiques dans le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS, la NASA a décidé d’arrêter le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier vol habité privé vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8.

Ainsi, l’essai humide a repris le lundi suivant (12), avec un achèvement prévu le mercredi (14). Cette fois, les équipes responsables ont préféré modifier les procédures, n’alimentant en hydrogène liquide et en oxygène liquide que l’étage principal, sans remplir l’étage supérieur.

Pourtant, une fois de plus, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, la répétition ayant été suspendue, dans l’espoir de reprendre, dans un premier temps, ce jeudi (21). Après avoir publié cette date possible, la NASA a annoncé qu’elle récupèrerait la pile SLS + Orion au bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) de KSC pour procéder à une analyse approfondie et aux réparations nécessaires sur la vanne défectueuse identifiée dans la tour de lancement mobile et une fuite d’hydrogène. dans l’un des bras ombilicaux qui relient la tour à la fusée.

La NASA prévoit de retirer la fusée de la plate-forme la semaine prochaine

Ce lundi (18), l’agence a publié le nouveau calendrier, selon lequel le transport de la mégafusée lunaire vers le VAB a lieu au début de la semaine prochaine, plus précisément mardi (26).

Il faudra probablement environ 12 heures à la fusée pour revenir au VAB, en même temps qu’elle a pris le chemin inverse. On ne sait pas encore combien de temps la pile Artemis 1 restera dans le bâtiment, car l’équipe de la mission n’est toujours pas sûre de la quantité de travail qu’elle prévoit d’y faire.

« Par exemple, l’équipe peut décider de limiter ses activités au minimum nécessaire pour effectuer le test humide », a déclaré Charlie Blackwell-Thompson, directeur du lancement du programme Artemis au sein du secteur Earth Exploration Systems de la NASA. « Ou il pourrait finir par faire plus de travail, apporter des modifications qui aideront le SLS et Orion à se préparer pour son lancement réel, qui enverra la capsule dans un voyage sans équipage autour de la Lune. »

La NASA visait à lancer la mission Artemis 1, un vol sans pilote autour de la Lune, d’une durée d’environ 26 jours, dès la mi-juin. Mais cette fenêtre sera difficile à atteindre compte tenu de l’inversion imminente, selon l’agence. Il est donc très peu probable que nous assistions à un décollage avant juillet.

