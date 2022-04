Le réchauffement climatique humain affecte des écosystèmes entiers bien plus que le changement climatique naturel

Une preuve de plus que le réchauffement climatique actuel, causé par l’homme, est beaucoup plus nocif pour la nature que les variations naturelles du climat : une étude du Florida Natural Museum, en partenariat avec plusieurs organismes de conservation en Europe, a révélé que des communautés entières de mollusques et d’autres individus de Les écosystèmes de l’Adriatique ont traversé les changements naturels avec une relative facilité, mais meurent en masse à cause des variations climatiques induites par l’homme.

Les scientifiques ont analysé environ 70 000 fossiles de mollusques qui correspondent à deux grandes périodes de variation de la température terrestre : la dernière période glaciaire (entre 100 000 et 25 000 ans) et le moment climatique actuel. Les résultats : les activités humaines dans la région de l’Adriatique affectent bien plus les écosystèmes que les changements de salinité, de température et du niveau de la mer lorsqu’ils se produisent naturellement.

