Les planètes en décomposition peuvent générer une intense rafale d’ondes radio

Un article publié dans Revue d’astrophysique suggère que certaines planètes peuvent générer une forte rafale d’ondes radio lorsqu’elles se désintègrent dans l’espace.

Dans une interview avec Science News, l’astronome de l’Université de Nanjing Yong-Feng Huang, auteur principal de l’étude, a fait valoir que la mort de certaines planètes pourrait expliquer certains des sursauts radio rapides (FRB) nouvellement découverts et mal compris provenant des profondeurs de le cosmos.

Selon une nouvelle étude, la désintégration planétaire causée par la proximité d’une étoile hôte pourrait être la cause de sursauts radio rapides dans le cosmos. Image : zhennet –

Jusqu’en 2007, lorsque le premier FRB a été détecté, les astronomes ignoraient tout du phénomène, qui consiste en des rafales d’ondes radio d’une milliseconde qui n’ont pas encore été entièrement expliquées.

Depuis lors, les scientifiques tentent de comprendre ce qui cause ces mystérieux sursauts radio – et la théorie proposée par Huang offre une nouvelle possibilité plutôt intrigante.

Dans la recherche, l’équipe a émis l’hypothèse que les FRB pourraient être le résultat d’étoiles à neutrons ultra-denses interagissant avec les planètes qui les orbitent. L’idée est que ces planètes se rapprochent tellement des étoiles qui s’effondrent très volatiles lorsqu’elles voyagent sur leurs orbites elliptiques qu’elles commencent à se déchirer littéralement, ce qui entraîne des étirements, des distorsions et des fragments se dispersant à travers le cosmos.

Une fois ces morceaux de planète « détachés », le vent stellaire chargé de particules et de rayonnement craché par l’étoile à neutrons peut interagir avec eux et entraîner « de très fortes émissions radio », a déclaré Huang.

En comparant les rafales calculées avec deux répéteurs connus – le premier jamais découvert, qui se répète environ tous les 160 jours, et une détection plus récente, qui se répète tous les 16 jours, l’équipe a découvert que le paysage fragmenté de la planète pouvait expliquer la fréquence des explosions. et à quel point ils étaient brillants.

« La forte attraction gravitationnelle de l’étoile sur la planète lors de chaque passage rapproché peut modifier son orbite au fil du temps », explique l’astrophysicien Wenbin Lu de l’Université de Princeton, qui n’a pas participé à l’étude de Huang mais étudie également les scénarios possibles du FRB. « Dans chaque orbite, il y a une certaine perte d’énergie du système. En raison des interactions entre la planète et l’étoile, l’orbite se rétrécit rapidement.

Pour cette raison, selon Lu, il est possible que l’orbite se rétrécisse si rapidement que les signaux FRB ne durent pas assez longtemps pour avoir une chance de détection.

Cependant, Lu pense que le changement d’orbite pourrait donner aux astronomes un moyen de vérifier le scénario proposé par Huang en tant que source de FRB. « Observer la répétition des FRB sur plusieurs années pour suivre tout changement de temps entre les rafales pourrait dire si cette hypothèse pourrait expliquer les observations », explique Lu. « Cela pourrait être une bonne piste. »

