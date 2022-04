Les images de la NASA montrent le module InSight avant et après avoir été recouvert de poussière sur Mars

Le module InSight, emmené sur Mars par la NASA, contient de la poussière. Beaucoup de poussière. C’est ce que montrent des photos diffusées par l’agence spatiale américaine qui montrent un « avant et un après » de l’artefact. Mais ce n’est pas tout : les images révèlent que l’accumulation de poussière sur l’objet est si importante que la différence est visible depuis l’orbite de la planète rouge.

C’est parce que les images ci-dessous ont été faites par Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO), une sonde de la NASA arrivée sur Mars en 2006 et dont la mission est d’observer et d’étudier la géologie de la planète rouge.

A gauche, vous pouvez voir le module InSight en 2018, en train d’atterrir sur Mars, avec son parachute et le cratère qu’il a généré. Sur la droite, l’image montre trois ans de poussière accumulée et son impact sur le module (Image : NASA/JPL-Caltech/Handout)

Le module InSight est arrivé sur Mars en 2018, avec pour mission de réaliser une étude sur place – c’est-à-dire être physiquement dans la région – des activités sismologiques de la planète, installant des sismomètres et autres capteurs pour mesurer diverses données de tremblements (ou « marsquakes ») et de tempêtes de poussière communes à la quatrième planète du système solaire.

Le problème est que de tels événements soulèvent beaucoup de poussière. En fait, le nom correct est « régolithe », une sorte de couche de roches non trempées composée de particules de sol et de morceaux de ces roches. Et les régolithes sont, au mieux, têtus : lorsqu’ils touchent n’importe quelle surface, ils sont assez ennuyeux à enlever.

C’est pourquoi, par exemple, le module InSight est passé en mode sans échec en janvier 2022. L’accumulation de régolithe sur ses panneaux solaires était si importante que presque aucune énergie du Soleil n’a été absorbée par celui-ci pour le faire fonctionner correctement. Heureusement, de là à ici, les choses semblent s’être redressées.

Ce genre de problème semble mineur, mais c’est l’un des plus compliqués pour la NASA, qui a déjà perdu le rover. occasion pour la même raison en 2019.

Mais il y a aussi un avantage : l’accumulation de régolithe permet à InSight de mener des études sur les trajectoires du vent, le poids des particules et d’autres détails qui aident la NASA à mieux comprendre les modèles météorologiques sur Mars : « la détection de changements à long terme dans le dire comment la poussière se déplace à travers Mars et nous aider à comprendre comment sa surface évolue dans le temps », ont déclaré des experts de l’Université de l’Arizona, qui exploitent l’instrument. HiRISEresponsable des photos ci-dessus, dans un communiqué publié vendredi dernier (15).

Pourtant, la situation est préoccupante : en février, la NASA a déclaré qu’elle envisageait déjà la possibilité que la mission InSight voie sa fin déclarée en 2022, compte tenu de l’accumulation de poussière sur ses panneaux solaires. Habituellement, l’agence parvient à atténuer une partie de cela, par une méthode inhabituelle : en utilisant l’un des bras du module pour jeter plus de sable dessus. La prémisse est solide : un sable plus fin a des particules plus légères. Lorsqu’il est lancé sur le panneau, il peut déclencher des régolithes plus gros et plus collants. Les deux parties peuvent alors décrocher et libérer la captation d’énergie.

Mais un nettoyage en profondeur dépend toujours de la nature de Mars : un vent plus fort pourrait y contribuer, mais le module InSight n’a pas eu la chance de capter un courant constant. Et comme il n’y a personne avec un « chiffon mouillé » sur la planète rouge, la situation retient toute l’attention de la communauté scientifique.

