On ne sait pas qui a été enterré dans le sarcophage, mais c’était probablement quelqu’un d’important. Selon le ministère, les caractéristiques et l’emplacement du sarcophage suggèrent qu’il contient les restes d' »un haut dignitaire ».

Ce mystère est peut-être sur le point d’être résolu. En effet, selon l’agence de presse Reuters, l’Institut national d’archéologie de France (INRAP) a annoncé, jeudi dernier (14), l’intérêt d’ouvrir la tombe.

En 2019, l’emblématique cathédrale du XIIe siècle a pris feu lors d’un projet de rénovation et de restauration. Le gouvernement français a depuis lancé une reconstruction visant à restaurer l’architecture gothique historique de la cathédrale, un service que les responsables de l’église espèrent terminer en 2024, lorsque Paris doit accueillir les Jeux olympiques d’été, a rapporté Reuters. .

La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a pris feu en 2019 lors d’un projet de rénovation et de restauration. Image : V_E –

Dans la dernière étape de la restauration, les ouvriers ont dû monter des échafaudages pour atteindre la tour incendiée de la cathédrale. Avant de pouvoir ériger l’échafaudage, cependant, les archéologues ont inspecté le site pour rechercher des artefacts qui pourraient être endommagés.

Lors des fouilles, qui ont commencé le 2 février et se sont poursuivies jusqu’au 25 mars, l’équipe s’est concentrée sur le transept – la partie de la cathédrale où le sol est perpendiculaire au bâtiment principal, formant une croix.

Le transept était recouvert d’une couche de pierre datant du 18ème siècle, en dessous, les archéologues ont trouvé « de nombreuses tombes » de différentes couches, indiquant que le site a longtemps été utilisé comme cimetière. Les tombes datent du XIVe siècle et reposent sur des sols qui pourraient remonter au début du XIIIe siècle.

Parmi les découvertes, les archéologues ont trouvé le sarcophage en plomb de forme humaine « entièrement préservé ». Son emplacement dans le transept de la cathédrale suggère que la personne enterrée avait un statut d’élite, tandis que sa couche souterraine indique qu’elle date du XIVe siècle au plus tard.

La microcaméra a déjà révélé une partie du contenu du sarcophage

À l’aide d’une microcaméra introduite par l’une des fissures, les scientifiques ont maintenant pu regarder à l’intérieur de la tombe et enregistrer une vidéo qui révèle des restes de tissu et de matière organique, tels que des cheveux et des plantes, aux côtés d’objets qui n’ont pas encore été identifiés. « Le fait que ces plantes soient toujours là indique que le contenu a été très bien conservé », a déclaré Christophe Besnier de l’INRAP.

Besnier a déclaré que le sarcophage serait bientôt envoyé à l’Institut de médecine légale de Toulouse, où la technologie de datation au carbone pourrait être utilisée pour en savoir plus sur la personne et les objets qu’il contient.

« S’il s’agit bien d’un sarcophage du Moyen Âge, nous avons affaire à une pratique funéraire extrêmement rare », a déclaré Besnier.

Le directeur de l’INRAP, Dominique Garcia, a indiqué à l’AFP que l’examen du sarcophage sera mené de manière sensible et avec une approche anthropologique et non archéologique, conformément à la loi française. Il est susceptible d’être réintégré dans la cathédrale une fois les travaux terminés.

« Un corps humain n’est pas un objet archéologique », a-t-il expliqué. « En tant que reste humain, le code civil s’applique et les archéologues l’étudieront en tant que tel. »

La fouille a révélé une autre découverte extraordinaire : une fosse remplie de sculptures peintes qui faisaient autrefois partie de la toile en bois de Notre-Dame – la cloison ornée qui divise le choeur et la nef, ou les différentes extrémités de la cathédrale.

Cet écran a été construit vers 1230 DEC et détruit au début des années 1700, selon le communiqué. L’architecte français Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) a déjà découvert d’autres fragments de cette toile, qui sont aujourd’hui exposés au musée du Louvre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !