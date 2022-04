Des archéologues découvrent la plus ancienne preuve d’utilisation du calendrier maya

Un temple au Guatemala a caché deux fragments de ce que les archéologues disent être la plus ancienne preuve d’utilisation du calendrier maya, en référence à l’une des civilisations précolombiennes les plus anciennes et les plus avancées d’Amérique latine.

Selon une analyse au radiocarbone, les deux fragments – qui se lisent ensemble «7 CHIB’AAT » (« corse » ou « cerf » dans une traduction approximative) – sont à partir d’un certain temps entre 300 av. est devenu connu pour être celui qui a « prédit » la fin du monde en 2012.

Les fragments trouvés au Guatemala forment, lorsqu’ils sont assemblés, un terme spécifique du calendrier maya : la découverte est la plus ancienne preuve de l’utilisation du système de comptage des jours de la civilisation précolombienne (Image : Stuart et. al/Reproduction)

Comprendre le marquage maya des jours, des mois et des années nécessite une étude plus large : selon les experts, trois à quatre formats de calendrier étaient utilisés en même temps – en plus du Compte Long, ils appliquaient également le « calendrier divin » (Tzolk’in), d’où proviennent ces fragments. Ce calendrier comptait 260 jours par an, marqués par une combinaison de 13 chiffres et symboles représentant quelques jours – « cerf » étant l’un de ces symboles.

Malgré la renommée et la responsabilité d’améliorer les systèmes, ce ne sont pas les Mayas qui ont inventé ce format, qui trouve des preuves d’utilisation également dans d’autres civilisations avant eux – et bien plus tard, comme les Aztèques. Aujourd’hui, des formes de ce décompte peuvent encore être trouvées dans les Mayas modernes.

« C’est le seul calendrier qui survit à toutes les conquêtes et guerres civiles du Guatemala », a déclaré David Stuart, auteur principal de l’étude et professeur d’écriture et d’art mésoaméricains à l’Université du Texas-Austin. « Les Mayas d’aujourd’hui, dans de nombreuses communautés, ont conservé ce format comme un moyen de se connecter à leurs idéaux de destin et à la façon dont les gens se rapportent au monde qui les entoure. Il ne s’agit pas de « faire revivre » une vieille coutume, mais de la préserver ».

Stuart faisait partie de l’équipe qui a découvert le site archéologique de San Bartolo, dans le nord du Guatemala, en 2001. Les fragments, qui, selon l’expert, faisaient partie d’une peinture murale, ont maintenant été retrouvés au même endroit. La région, à l’apogée de la civilisation maya, correspondait à l’ancienne ville de Tikal. Dans cette ville, il y avait aussi d’immenses pyramides et des projets architecturaux. À ce jour, personne n’a été en mesure d’en déterminer la raison, mais la plupart des historiens affirment que Tikal a été progressivement abandonnée par ses habitants, en raison de la surpopulation et des pénuries alimentaires.

La chose intéressante est que San Bartolo a d’immenses peintures murales faites en couches, tout comme un oignon. En effet, selon Stuart, les peintures murales artistiques étaient généralement construites les unes sur les autres, ajoutant de nouveaux motifs aux anciennes œuvres. En d’autres termes, creuser plus profondément peut révéler plus d’informations sur des temps de plus en plus lointains.

Le problème, cependant, est que ces découvertes ne suivent pas un ordre précis et que des fragments d’époques différentes finissent par se confondre. Dans l’exemple actuel, les deux fragments ont été identifiés parmi plus de 7 000 découverts entre 2002 et 2012.

Le calendrier Tzolk’in, selon les archéologues, est encore utilisé aujourd’hui comme une forme de « divination ». Les Mayas modernes, qui correspondent à environ 7 millions de personnes vivant dans des régions telles que le Guatemala, le Belize, le Mexique, le Salvador et le Honduras, sont capables d’interpréter « 7 CHIB’AAT », par exemple, et de le traduire dans un contexte proche du notre calendrier grégorien.

Cependant, quiconque pense que cela a un sens exclusif se trompe : « 7 CHIB’AAT » pourrait être soit « lundi » soit « 18 avril », ou n’importe quel autre jour, selon les Mayas contemporains – ces spécifications apportent encore un autre « temps ». contexte » qu’un jour spécifique.

Sur les autres calendriers, le Hab’ c’était un système de comptage solaire qui comptait exactement 365 jours par an, mais il n’a jamais considéré notre année bissextile, donc sa précision n’était pas la plus précise. La Conta Longa déjà mentionnée a enregistré des cycles et des événements majeurs. C’est ce format qui a identifié à tort 2012 comme « l’année de la fin du monde » : cette année-là, selon Conta Longa, un cycle se terminerait.

« Tout le monde disait : ‘C’est la fin du calendrier’, mais ils ne comprenaient pas qu’un autre cycle était sur le point de commencer », a déclaré Stuart.

Une étude complète des fragments est désormais disponible dans la revue scientifique Avancées scientifiques.

